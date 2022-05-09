Городские фонтаны запущены в Нижнем Новгороде
"Горький fest" вновь пройдет в Нижнем Новгороде в конце июля
Строительство ФОКа по адаптивным видам спорта началось в Дзержинске
Часы установят на Часовой башне Кремля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 13 мая 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Происшествия
13 мая 2022 10:15  [1] Женщина погибла на пожаре в Канавинском районе Нижнего Новгорода
12 мая 2022 10:58  [314] Двадцать нижегородцев обратились в полицию с сообщениями о мошенничествах бесконтактным способом за праздники
11 мая 2022 18:17  [393] Пожарные спасли 15 человек из горящего дома в Дзержинске
11 мая 2022 17:20  [933] Водитель сбил четверых детей на пешеходном переходе в Выксе
11 мая 2022 10:31  [708] Пожар в нижегородской церкви Татианы Великомученицы произошел ночью 11 мая
11 мая 2022 09:46  [838] Восемнадцать ДТП произошло в Нижнем Новгороде в майские праздники
10 мая 2022 15:12  [770] Пожар произошёл на стоянке грузовиков в Ленинском районе
07 мая 2022 15:05  [865] Два дома с надворными постройками сгорели из-за перехода огня с горящей травы в Арзамасском районе
05 мая 2022 17:54  [826] Более 1,8 млн рублей было похищено подрядчиком при реализации нацпроекта в Сарове
05 мая 2022 12:19  [612] Более 570 тысяч рублей похитили мошенники у нижегородцев под предлогом отмены финансовой операции
Происшествия

Женщина погибла на пожаре в Канавинском районе Нижнего Новгорода

13 мая 2022 10:15  [1] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Женщина погибла на пожаре в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в двух частных домах на улице Кузбасская в Канавинском районе поступило в ведомство 13 мая в 8:00.

Пожар на площади 180 кв.м был ликвидирован в 9:08. 

При осмотре места происшествия было обнаружено тело 66-летней женщины. 

В настоящее время устанавливается причина пожара.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Пожар
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
09 мая 2022 14:03Парад Победы 9 мая 2022 года
Архив
Любовь и голуби
Спектакль «Бывшие»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph