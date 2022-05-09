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Женщина погибла на пожаре в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре в двух частных домах на улице Кузбасская в Канавинском районе поступило в ведомство 13 мая в 8:00.
Пожар на площади 180 кв.м был ликвидирован в 9:08.
При осмотре места происшествия было обнаружено тело 66-летней женщины.
В настоящее время устанавливается причина пожара.
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