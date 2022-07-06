Эвакуация брошенных автомобилей без номеров началась в Сормове Общество

Эвакуация брошенных автомобилей без регистрационных номеров началась в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба мэрии.

С улиц района будут вывозить автомобили, чьих водителей не удастся восстановить. Уже сегодня первый такой автомобиль был эвакуирован с проспекта Союзный от дома 2Г. Полуразобранный автомобиль был принудительно вывезен с придомовой территории.

Стоит отметить, что за несколько дней до эвакуации на автомобиле размещается уведомление о необходимости его убрать в течение десяти дней, и в случае, если владелец не выходит на связь, авто эвакуируют принудительно на на площадку временного хранения.

Сообщить о нахождении на территории Сормовского района брошенного и разукомплектованного автомобиля можно по телефону 222-32-73.

Напомним, что ранее с территории Щелоковского хутора начали вывозить автомобильные покрышки. Со всего Нижнего Новгорода на сегодняшний день собрали уже 150 тонн отработанных автомобильных шин.