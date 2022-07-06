Продлена работа Нижегородского кремля
Суд закрыл теплицы на Бору на 45 суток
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 7 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
06 июля 2022 18:23  [200] Представителей нижегородских компаний приглашают к участию в бизнес-миссии в Армении
06 июля 2022 17:18  [201] ВТБ в Нижегородской области в июне увеличил продажи автокредитов на 65%
06 июля 2022 15:57  [170] Технический директор Дзержинских тепловых сетей "Т Плюс" Алексей Семянов стал победителем конкурса "Лучший руководитель года"
06 июля 2022 15:36  [147] Банк "Открытие" и Минздрав России договорились о сотрудничестве
06 июля 2022 14:44  [167] "Открытие Авто": в мае на покупку новых автомобилей россияне потратили на треть меньше, чем в апреле - 51,5 млрд рублей
06 июля 2022 14:20  [145] ВТБ упрощает получение соцвыплат для клиентов
06 июля 2022 13:29  [299] Грузовые электромобили для нужд города планируется производить в Нижнем Новгороде
06 июля 2022 11:44  [189] Три нижегородца вошли в топ-10 премии "Молодой промышленник года-2021"
05 июля 2022 17:53  [381] Центр импорта и импортозамещения Нижегородской области заключил соглашение о сотрудничестве с компаниями Свердловской области
05 июля 2022 17:44  [422] Промышленный технопарк появится на территории Борского стекольного завода
Бизнес

"Открытие Инвестиции" и ЛитРес подарят книгу за инвестиции

05 июля 2022 13:47  [249] Бизнес

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

"Открытие Инвестиции" и ЛитРес запустили совместную акцию "Книга за инвестиции в подарок!". При оформлении продуктов УК "Открытие" все клиенты получат промокод на бесплатную книгу в крупнейшем книжном сервисе России и странах СНГ – ЛитРес.

Как рассказали в пресс-службе банка, чтобы принять участие в акции, клиенту достаточно инвестировать средства в любой открытый паевой инвестиционный фонд компании в период с 4 по 31 июля. После оформления продукта ссылка на подарочную книгу придет на электронную почту клиента.

Выбрать книгу можно из специальной подборки, подготовленной экспертами "Открытие Инвестиции". Подборка составлена таким образом, чтобы каждый мог найти литературу по своим интересам. Среди доступных книг – электронные и аудиокниги на разные темы: личная эффективность, саморазвитие, финансы, психология.

"Уоррен Баффет однажды сказал, что лучшие инвестиции – это инвестиции в самого себя. Благодаря запуску совместной промоакции с ЛитРес мы предоставляем клиентам возможность не только принять участие в росте национальной экономики, но и бесплатно приобрести новые знания по финансам и личной эффективности. В дальнейшем мы планируем продолжить радовать наших клиентов различными бонусами при приобретении инвестиционных продуктов компании", - сказал Артем Ганичев, руководитель направления Управления продуктов УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции").

Отметим, что книгу можно получить и при приобретении нового продукта УК "Открытие" – фонда "Открытие – Сбалансированный Рантье", который предполагает ежеквартальные выплаты дохода на банковский счет клиента.

Промокод на бесплатную книгу действителен для активации до конца августа. Воспользоваться им можно только один раз вне зависимости от количества покупок. Полные правила акции доступны по ссылке.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Инвестиции Открытие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Сотрудники Росгвардии вернулись домой после выполнения задач во время спецоперации
06 июля 2022 16:56Сотрудники Росгвардии вернулись домой после выполнения задач во время спецоперации
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph