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Бизнес

Нижегородские кинотеатры получат 22,5 млн рублей в рамках первого отбора по программе поддержки отрасли

05 июля 2022 16:24  [308] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Людмила Серая

Нижегородские кинотеатры получат 22,5 млн рублей в рамках первого отбора по программе поддержки отрасли. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, по результатам первого отбора субсидии получат АО "Синема Парк", ООО "Спартак", ООО "Кристалл", ООО "Кино-НН", ООО "Джой Ленд", ООО "Арлекино", ИП Петунин Юрий Степанович, ООО "Форма", ООО "Романов-Синема", ООО "Синема" и ООО "Люмен-Фильм НН".

Сообщается, что отбор кинотеатров на получение субсидий продолжится до конца текущего года. 

Напомним, что в 2022 году на поддержку нижегородских кинотеатров из регионального бюджета будет выделено почти 86 млн рублей. Субсидии будут направлены на возмещение части затрат по оплате труда работникам и коммунальным услугам за период с 1 марта по 31 декабря 2022 года.

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Теги:
Кинотеатры
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