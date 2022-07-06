Фото:
Движение транспорта на участке улица Ивана Романова приостановят до 25 июля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, ограничения на участке улицы Ивана Романова в районе дома 10/16 по улице Луначарского продлятся с 6:00 6 июля до 23:59 25 июля.
Перекрытие связано с ремонтом инженерных сетях.
Напомним, что движение транспорта на участке улицы Планетной приостановлено до 12 июля
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+