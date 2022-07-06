Движение транспорта на участке улица Ивана Романова приостановят до 25 июля Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта на участке улица Ивана Романова приостановят до 25 июля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, ограничения на участке улицы Ивана Романова в районе дома 10/16 по улице Луначарского продлятся с 6:00 6 июля до 23:59 25 июля.

Перекрытие связано с ремонтом инженерных сетях.

Напомним, что движение транспорта на участке улицы Планетной приостановлено до 12 июля