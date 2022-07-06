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Политика

Молодых политологов из Нижегородской области приглашают к соисканию Премии "Дигория"

06 июля 2022 10:28  [196] Политика
Молодых политологов приглашают к соисканию Премии Дигория

Молодых политологов приглашают к соисканию Премии Дигория

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) проведёт II Национальную Премию молодых политологов России "Дигория" и выберет лучших специалистов социально-гуманитарного профиля в стране.

Как рассказали в оргкомитете, победители и лауреаты Премии смогут вне конкурсного отбора принять участие в предстоящем IV Форуме молодых политологов России "Дигория", который пройдёт с 9 по 14 августа в Московской области, а также получат ценные призы и возможность трудоустройства в компании-партнёры Премии.

Согласно информации, председателем Экспертного совета Премии станет Александр Харичев, начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета РФ. Экспертные советы возглавят президент Российской Ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина, президент Российской Ассоциации политических консультантов Григорий Казанков и президент Российской Ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

Премия включает три номинации: "Политические исследования", "Политические технологии", "Политические коммуникации".

Принять участие в соискании премии могут дипломированные специалисты политических профессий, аспиранты, учёные и исследователи в области социально-гуманитарных наук - в возрасте до 35 лет. Заявки принимаются на сайте digoriya.ru до 18 июля включительно.

Как рассказала исполнительный директор ЭИСИ Анна Федулкина, основная задача премии - дать новый импульс развития тем молодым представителям профессии, которые уже многого добились. Для оценки работ привлекаются самые именитые эксперты и учёные, которые впоследствии станут наставниками лауреатов и победителей.

СПРАВКА:

Национальная премия молодых политологов России "Дигория" направлена на выявление и поощрение лучших молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, ведущих свою деятельность в общественно-политической сфере.

Форум молодых политологов России "Дигория" — это площадка для объединения интеллектуального потенциала молодых исследователей в области общественно-политических наук с целью выработки смысловых оснований образа будущего страны.

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Теги:
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