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Бизнес

"Открытие Авто": в мае на покупку новых автомобилей россияне потратили на треть меньше, чем в апреле - 51,5 млрд рублей

06 июля 2022 14:44  [168] Бизнес

"Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие")* и аналитическое агентство "АВТОСТАТ" провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость** по итогам мая 2022 года. Согласно результатам исследования, в последний весенний месяц россияне потратили на покупку машин 51,5 млрд рублей. Это на 32% меньше, чем месяцем ранее (в апреле – 75,9 млрд рублей), и на 81% меньше, чем в мае 2021 года (269 млрд рублей). При этом в мае нынешнего года было продано 21,6 тыс. новых легковых автомобилей – на 27% меньше результата апреля (29,6 тыс.). Расходы россиян на приобретение машин постоянно уменьшаются с начала года.

Больше всего денег жители нашей страны традиционно тратят на покупку кроссоверов и внедорожников, доля которых в финансовой емкости рынка по итогам мая увеличилась до 64% (в апреле – 62%). По странам происхождения марок на этот раз лидируют "корейцы", которым удалось опередить "европейцев". На китайские бренды россияне в мае потратили больше средств, чем на отечественные марки. Также стоит отметить продолжающееся снижение в структуре затрат доли премиальных автомобилей, которая в мае составила 17% (по сравнению с 26% в апреле).

Доля сегмента SUV увеличилась

Кроссоверы и внедорожники сохраняют лидерство на рынке и наращивают долю. В мае россияне стали обладателями 11,1 тыс. новых автомобилей сегмента SUV, потратив на это 32,9 млрд рублей. Таким образом, на долю кроссоверов и внедорожников пришлось 51% всех продаж и 64% потраченных денег. Если сравнивать данные показатели с апрельскими, оба выросли на 2 процентных пункта (прежде было 49% и 62% соответственно).

Второе место на авторынке РФ по-прежнему занимают автомобили В-класса. Всего за май было продано 7,6 тыс. таких новых машин на 9,8 млрд рублей. Доля этого сегмента составила 35% по объему реализации и 19% – по деньгам. Месяцем ранее эти показатели составляли 37% и 19% соответственно.

В мае во всех сегментах рынка зафиксировано падение продаж и финансовой емкости по отношению к апрелю. При этом сильнее всего оно оказалось среди дорогих машин (купе/кабриолеты и F-класс), которые «просели» не менее, чем наполовину.

Как отметили в пресс-службе "Открытие Авто", практически все дорогие автомобили представлены брендами, которые из-за санкций приостановили поставки на российский рынок: "После того, как поставки прекратились, россияне начали активно скупать дорогие автомобили. Во-первых, пока они еще были у дилеров. Во-вторых, из-за резкого роста цен покупатели опасались, что потом премиальные авто будут стоить еще дороже. Это было отчетливо видно в марте, когда затраты россиян на покупку дорогих машин достигли своего пика. Но затем, по мере исчерпания складских запасов, продажи таких автомобилей с каждым месяцем падали. Как следствие, снижалась и сумма потраченных на них денег".

Доля премиум-сегмента продолжает падать

Подтверждением описанной выше тенденции стало и падение доли машин премиального сегмента в финансовой емкости рынка. В мае она сократилась до 17% против 26% в апреле. В последний месяц весны жители России купили 1,3 тыс. новых премиальных автомобилей, что на 47% меньше, чем в апреле. В общей сложности на них было потрачено 8,7 млрд рублей – на 56% меньше, чем месяцем ранее. Соответственно, продолжает расти доля машин массового сегмента в финансовой емкости рынка: в мае она достигла 83% против 74% в апреле. Объем реализации таких автомобилей составил 20,3 тыс. единиц (-25% по сравнению с апрелем), а потрачено на них было 42,8 млрд рублей (-24%).

По мнению руководителя пресс-службы агентства "АВТОСТАТ" Азата Тимерханова, более глубокое падение продаж премиальных автомобилей способствует и резкому снижению их финансовой емкости. "Складские запасы машин премиум-марок заканчиваются, поставок нет. И этот процесс по всей видимости продолжится, потому что почти все производители премиальных автомобилей придерживаются антироссийских санкций. С другой стороны, на этом фоне растет доля массового сегмента – как в продажах, так и в финансовой емкости. И происходит это за счет корейских, китайских и отечественных брендов", - считает эксперт.

"Корейцы" скинули «европейцев» с трона

По объему затраченных покупателями денег корейские марки впервые стали лидерами, опередив европейские. В мае новые легковые автомобили корейских производителей разошлись тиражом в 6,5 тыс. штук, а потрачено на них было 16,6 млрд рублей. Таким образом, "корейцы" стали лидерами не только в реализации, но и в финансовой емкости. В свою очередь, европейские бренды, которые долгое время собирали больше всего денег, на этот раз довольствуются вторым местом с результатом 13,7 млрд рублей. Их общие продажи в мае составили 4,3 тыс. единиц.

Также стоит отметить, что в деньгах упали продажи всех марок, но европейские - сильнее других: (в мае на 45% по отношению к апрелю). Поэтому доля "европейцев" в структуре затрат россиян на автомобили уменьшилась с 33% до 27%. Для сравнения, те же "корейцы" в финансовом выражении потеряли "только" 24% от апрельского уровня. Как следствие, их доля в структуре затрат выросла с 29% до 32%.

У располагающихся на третьей строчке "японцев" объем потраченных средств упал на 38% (до 7,7 млрд рублей). Их доля в финансовой емкости рынка снизилась с 16% в апреле до 15% в мае. За месяц в общей сложности было реализовано 2 тыс. японских автомобилей – на 37% меньше, чем в апреле.

"В отличие от многих европейских и японских компаний автопроизводители из Южной Кореи не присоединились к антироссийским санкциям. Поэтому даже в нынешних условиях, несмотря на проблемы с логистикой и нехватку комплектующих, они продолжают укреплять свои позиции на российском рынке. Во многом этому способствуют и запасы ранее произведенных автомобилей", - отмечают в пресс-службе "Открытие Авто".

Китайские марки оказались выше российских

Если в марте и апреле отечественные бренды в структуре финансовой емкости опережали автопроизводителей из КНР, то в мае наблюдалась противоположная картина. Так, в последний месяц весны машины китайских марок разошлись тиражом в 2,4 тыс. единиц, что соответствует объему потраченных средств в 6,7 млрд рублей. В свою очередь, российские автомобили были куплены в количестве 6,3 тыс. штук, а затраты на них составили 6,4 млрд рублей. Если доля "китайцев" в финансовой емкости по сравнению с апрелем выросла с 10% до 13%, то у отечественных брендов она осталась на том же уровне (12%). Это связано с тем, что затраты на покупку китайских машин за месяц снизились лишь на 12%, а российских – на 26%.

И наконец, на покупку американских марок в мае россияне потратили лишь 266 млн рублей, купив всего 50 машин (58 штук - в апреле). Это на 19% меньше по затратам, чем месяцем ранее (330 млн рублей). Как итог, доля "американцев" остается наименьшей по сравнению с брендами из других стран – ниже 1%.

"Китайские и отечественные марки будут и дальше наращивать свою долю на российском рынке. Во-первых, производители из КНР продолжают поставлять свои автомобили в нашу страну, игнорируя западные санкции. Во-вторых, АВТОВАЗ начал продажи упрощенных версий семейства LADA Granta, пользующихся спросом, а скоро появятся и другие такие модели. Уход других компаний с рынка сыграет им на руку", - резюмирует Азат Тимерханов.

Создан на основе РГС Банка, присоединенного к банку «Открытие» 1 мая 2022 года.

** Финансовая емкость – сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.

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Теги:
Автомобили Банки Открытие
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