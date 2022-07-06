Нижегородские физики создали алюминиевые сплавы с рекордной сверхпластичностью Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские физики создали алюминиевые сплавы с рекордной сверхпластичностью. Об этом сообщает пресс-служба ННГУ им. Лобачевского.

Согласно информации, данный сплав может применяться в машиностроении и электротехнике, а благодаря сверхпластичности из него можно изготовить металлоизделия сложной формы за несколько секунд.

По словам нижегородских учёных, сверхмелкое зерно в алюминиевых сплавах обеспечивает максимальную твёрдость в обычных условиях, но при нагревании до 450-500 °С образцы алюминия со специальными добавками удлиняются в 9-10 раз, а при охлаждении вновь приобретают первоначальную форму.

Заведующий лабораторий диагностики материалов НИФТИ Университета Лобачевского Алексей Нохрин пояснил, что задача по сохранению субмикронного размера зёрен алюминия при одновременном воздействии повышенных температур и деформаций была решена за счёт микролегирования металла магнием и скандием.

"Это сохраняет механические свойства и усиливает коррозионную стойкость сплава, при этом нам удалось существенно снизить содержание магния – с 6% в промышленных сплавах до 0,5% в нашей разработке, что дополнительно повысило электропроводность сплавов, что является очень важным для их применения в электротехнике.", – сказал физик.

При этом введение в сплав скандия приводит при сверхпластичности к образованию крупных пор, которые могут впоследствии привести к разрушению материала. Для избежания этого нежелательного эффекта был проведён предварительный низкотемпературный отжиг сплавов, после него наночастицы приобретают сферическую форму.

Новые алюминиевые сплавы с предельно малым содержанием алюминия и скандия обладают рекордными характеристиками сверхпластичности – при скоростях деформации 10-2-10-1 c-1 образцы удлиняются более чем в 10 раз.

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