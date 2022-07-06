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Общество

Завод ОМК в Выксе стал площадкой для пленэра

06 июля 2022 15:22  [153] Общество

Фото: ОМК

Выксунские художники провели на площадках завода Объединенной металлургической компании (ОМК) пленэр "Индустриальный пейзаж – 2022". В мероприятии, организованном музеем истории ВМЗ, приняли участие около 40 человек - преподаватели и учащиеся детской художественной школы имени Бориса Бедина.

Пленэр был приурочен к 265-летию завода ОМК в Выксе, добавили в пресс-службе компании.

Художники запечатлели на своих картинах работу разных производств выксунского завода ОМК, а также расположенный на его территории ОКН - водонапорную башню, спроектированную известным российским изобретателем Владимиром Шуховым. В своих этюдах мастера живописи отразили свои впечатления от современного металлургического производства.

Созданные в рамках пленэра работы полотна станут экспонатами выставки "Индустриальный пейзаж – 2022", которая откроется в западном флигеле музея истории ВМЗ в октябре 2022 года.

Как рассказал преподаватель художественной школы Алексей Пужалов, он давно хотел побывать на заводе, о котором много слышал от родителей и родственников.

"Этим летом мечта сбылась – я увидел стан-5000, оказался в самом сердце комплекса. На своем этюде я изобразил маслом, как раскалённый металл выходит из печи. Мне кажется, смог передать атмосферу, и оттенки получились красивые. Спасибо ОМК за возможность хоть на несколько часов почувствовать себя металлургом!" - поделился своими впечатлениями автор работы.

Куратор научно-экспозиционной и экскурсионной деятельности музея истории ВМЗ Екатерина Шлепкина отметила, что писать с натуры - хорошая практика для каждого художника, поэтому музей уже не в первый раз предоставляет возможность запечатлеть красоту и мощь индустриального наследия.

В настоящее время в музее представлена выставка "Времён связующая нить", где посетители могут увидеть этюды с предыдущих пленэров.

Ранее сообщалось, что волонтёры экологического движения Объединенной металлургической компании (ОМК) облагородили территорию арт-двора "Радужный мир" на ул. Пирогова в Выксе.

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Теги:
Выкса ОМК Художник
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