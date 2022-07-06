Технический директор Дзержинских тепловых сетей "Т Плюс" Алексей Семянов стал победителем конкурса "Лучший руководитель года" Бизнес

Алексей Семянов с дипломом конкурса Лучший руководитель года Фото: Т Плюс

Технический директор – главный инженер Дзержинских тепловых сетей Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" Алексей Семянов стал победителем регионального конкурса "Лучший руководитель года" в номинации "За достижения в сфере производства".

Награды лауреатам конкурса 5 июля в Нижегородском кремле вручили первый заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Альбина Разина и председатель комитета ЖКХ и ТЭК областного Законодательного собрания Владимир Беспалов.

"Мы работаем, чтобы жителям города жилось комфортно в своих домах. Полученную награду рассматриваю как признание трудовых достижений всего дружного коллектива Дзержинских тепловых сетей, вклада компании «Т Плюс» в модернизацию и развитие системы теплоснабжения", – говорит Алексей Семянов.

"Т Плюс" последовательно инвестирует в повышение надежности и качества теплоснабжения Дзержинска. В 2021 году в городе заменили рекордные 12,3 км магистральных и квартальных тепловых сетей, в ДТС был полностью реконструирован павильон №2 магистральных тепловых сетей, введена в эксплуатацию модернизированная диспетчерская, создана своя химическая лаборатория для выполнения производственного контроля качества воды систем горячего водоснабжения. В 2022 компания также реализует ряд масштабных проектов по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения Дзержинска.

Как рассказали в пресс-службе компании "Т Плюс", Алексей Семянов трудится в энергетике с 1986 года. С 2006 года работал в АО "Нижегородские коммунальные системы" (НКС) в должностях от начальника энергослужбы до технического директора – главного инженера. После преобразования в 2018 году НКС в Дзержинские тепловые сети (ДТС) возглавил новую производственную площадку Нижегородского филиала "Т Плюс".