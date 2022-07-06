Почти 2 тысячи человек посетили нижегородский мобильный технопарк "Кванториум" в Узбекистане Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 2 тысячи человек посетили нижегородский мобильный технопарк "Кванториум" в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, сейчас к работе приступает вторая команда специалистов технопарка, которая уже посетила школы "Баркамол авлод" и №21 имени А.С. Пушкина в Бухарской области Узбекистана.

Ученики поучаствовали в матче по робофутболу, придумали собственные объекты с помощью 3D-ручки, узнали о функциях лазерного гравера, опробовали квадрокоптеры, а также посетили Нижегородский кремль в виртуальной реальности.

Как сообщили в областном департаменте внешних связей, в течение июля "Кванториум" вновь побывает во всех районах региона-партнера.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Узбекистан намерены совместно развивать туризм и народные промыслы.