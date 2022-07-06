"Единая Россия" подвела итоги весенней сессии в Госдуме: защита граждан и нацинтересов, поддержка экономики и бизнеса Политика

Почти половина принятых Госдумой в весеннюю сессию законов были подготовлены "Единой Россией" или при непосредственном участии ее депутатов, отметил руководитель фракции партии Владимир Васильев на брифинге по итогам весенней сессии, сообщает пресс-служба НРО партии.

"Было внесено 588 законопроектов, приняты 292. 49% из них готовили коллеги из "Единой России", в 44% - принимали участие. Что особенно важно - практически все значимые законопроекты принимались единогласно. Приняли меры, чтобы улучшить условия в целом, для многодетных семей, бизнеса. 19 регионам досрочно погашены кредиты, что позволило им поддержать экономику. Было принято решение об ускорении расчетов по госконтрактам в строительстве - их общая сумма более 2 триллионов рублей. Это огромный потенциал, который касается выполнения народной программы, где предусмотрено строительство объектов здравоохранения, образования, детских учреждений", - отметил он.

Владимир Васильев напомнил, что за каждым объектом закреплен депутат, который вместе с жителями контролирует ход работ.

В свою очередь, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков отметил, что «Единая Россия» вместе с Правительством обеспечила защиту граждан, выполнение социальных обязательств и поддержку экономики, подготовив и оперативно приняв пакет антисанкционных законов.

"Это, конечно же, мораторий на проверки бизнеса, поддержка лизинга, снижение требований к офсетным контрактам, упрощение антимонопольных мер, поддержка российских инвесторов. Что касается социальной защищенности граждан - сняты ограничения для освобождения от НДФЛ ветеранов, освобождены от налогов доходы в виде материальной выгоды и процентов по вкладам в банках. Распространены права родителей и опекунов на получение налоговых вычетов на занятия спортом и лечение для детей. Конечно же, введены налоговые льготы для различных организаций", - напомнил Александр Жуков.

Он отметил, что обеспечена гибкость и оперативность при принятии решений для перераспределения средств бюджета. Общий объем перераспределенных средств составил 3 триллиона рублей, в том числе 164 млрд рублей - на строительство и ремонт автодорог, 73 млрд рублей - на компенсацию увеличения цен на стройматериалы на стройках в регионах.

Одним из ключевых векторов работы "Единой России" стала поддержка семей с детьми. Для этого в весеннюю сессию был реализован ряд инициатив, которые легли в основу народной программы партии и работы комиссии "Единой России" по защите семьи и рабочей группы по демографии.

"Введена новая ежемесячная выплата семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, и они уже получают эти средства. При поддержке "Единой России" все дети от 5 до 7 лет бесплатно ездят на электричках. В регионах открываются многофункциональные семейные центры, которые оказывают помощь в режиме одного окна. В ближайшее время примем законопроект о совместной госпитализации родителей с детьми, которые имеют ограничения к самообслуживанию. Мы приняли закон, гарантирующий полное гособеспечение и предоставление дополнительных соцгарантий, предусмотренных при обучении в школе, колледже, техникуме для ряда категорий, в том числе для детей-сирот", - рассказала вице-спикер Госдумы, глава партийной комиссии Анна Кузнецова.

Также партия и ее фракция в Госдуме работала над реализацией народной программы в части законодательного обеспечения сферы образования. В том числе, на контроле находится программа капремонта школ, на которую по инициативе "Единой России" в бюджете заложено 67 млрд рублей.

"У нас были две непростые задачи: отмена понятия «услуга» применительно к труду педагога - эту задачу выполнили. И в эту сессию завершили разбюрократизацию образования. Мы уточнили нормы, связанные с обеспечением двухразовым питанием детей с ОВЗ, которые не проживают в образовательных учреждениях, а обучаются в коррекционных классах или на дому. Приняли законопроект о единых подходах к группам продлённого дня. Предложили законодательную норму, разрешающую создавать в учреждениях среднего профессионального образования производственные комплексы, которые станут не только местом практики, но и первым местом работы наших студентов", - рассказала координатор направления народной программы партии "Современное образование и передовая наука" председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Активно развивается законодательство в сфере здравоохранения. В частности, принят закон, расширяющий возможности для заготовки плазмы крови при производстве лекарственных препаратов. Он поможет закрыть потребности при производстве жизненно необходимых лекарств. Также "Единая Россия" обеспечит право родителей на бесплатное пребывание в стационарах с детьми-инвалидами, если они не могут самостоятельно за собой ухаживать.

"В осеннюю сессию партия продолжит работу по декриминализации и дебюрократизации медицины. Необходимо отойти от понятия «медицинская услуга» и перейти к понятию «медицинская помощь», ввести понятия «крайняя необходимость», «обоснованный риск», чтобы защитить врачей. При этом изменения не должны привести к потере качества медпомощи", - подчеркнул глава думского комитета по здравоохранению Дмитрий Хубезов.

Отдельное направление - законотворческая деятельность, направленная на повышение эффективности российской армии.

"Нами был безотлагательно рассмотрен вопрос об увеличении военных пенсий – дважды в этом году. На 1 июня увеличение военной пенсии составит 19%. По инициативе «Единой России» приняли закон, защищающий боевые выплаты от списаний. Важным считаю законопроект, позволяющий военнослужащим, которые получили ранения, продолжать службу на специальных должностях. Нами принят еще один закон, который позволят получать жилье семьям военнослужащих с учетом детей, рожденных после смерти военных. Кроме того, внесли поправку, которая позволят увеличить пособие по уходу за ребёнком матерям, проходящим службу", - отметил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Помимо этого, фракция начала гармонизацию законодательства ЛДНР, чтобы помочь вернуть Донбасс к мирной жизни. Эта работа идет в каждой сфере - экономике, образовании, здравоохранении, предпринимательстве.

Продолжается гуманитарная миссия "Единой России". В частности, в ее рамках на Донбассе и в освобожденных территориях помощь местным медикам оказали уже почти 500 медиков-добровольцев из России. Именно работа на территории народных республик помогает определить направления для синхронизации законодательства.

В заключение Владимир Васильев подчеркнул, что в осеннюю сессию работа по стабилизации экономики России и социальной поддержке граждан продолжится.

"Нам предстоит в контакте с Правительством, во взаимодействии с регионами, бизнесом и представителями общественных организаций, политическими партиями обеспечить условия не догоняющего, а опережающего развития нашей экономики. Убежден, мы сможем добиться целей, которые ставит перед нами Президент", - добавил руководитель фракции.