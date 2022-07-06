Продлена работа Нижегородского кремля
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Суд закрыл теплицы на Бору на 45 суток
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 7 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
07 июля 2022 14:33  [68] ВТБ увеличил долю дистанционных продаж кредитов до 50%
07 июля 2022 14:00  [85] Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России
07 июля 2022 12:58  [114] Банк "Открытие": Музейный комплекс "Пушкинские горы" обрели "голос" и интернет
07 июля 2022 12:31  [118] "ТНС энерго НН" рекомендует бизнес-клиентам перейти на электронный формат обмена документами
07 июля 2022 11:34  [118] ОМК автоматизировала процесс взвешивания автотранспорта на заводе в Выксе
06 июля 2022 18:23  [335] Представителей нижегородских компаний приглашают к участию в бизнес-миссии в Армении
06 июля 2022 17:18  [294] ВТБ в Нижегородской области в июне увеличил продажи автокредитов на 65%
06 июля 2022 15:57  [233] Технический директор Дзержинских тепловых сетей "Т Плюс" Алексей Семянов стал победителем конкурса "Лучший руководитель года"
06 июля 2022 15:36  [193] Банк "Открытие" и Минздрав России договорились о сотрудничестве
06 июля 2022 14:44  [230] "Открытие Авто": в мае на покупку новых автомобилей россияне потратили на треть меньше, чем в апреле - 51,5 млрд рублей
Бизнес

ВТБ увеличил долю дистанционных продаж кредитов до 50%

07 июля 2022 14:33  [68] Бизнес

Фото: пресс-служба банка

По итогам первого полугодия 2022 года ВТБ фиксирует рекордный спрос россиян на цифровые услуги. Клиенты банка впервые оформили дистанционно половину всех кредитов наличными, а общая доля онлайн-продаж популярных розничных продуктов превысила 50%.

За январь-июнь пользователи ВТБ Онлайн оформили более 200 тысяч потребительских кредитов, что впервые составило 50% от общего числа сделок. Год назад их доля не превышала 40%. В сегменте сберегательных продуктов в первом полугодии клиенты ВТБ открыли дистанционно более 75% вкладов и накопительных счетов, что на 15 п.п. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Во многом благодаря интересу к онлайн-кредитам и депозитам суммарная доля цифровых продаж розничных продуктов ВТБ впервые превысила 50%. В первом полугодии она увеличилась по сравнению со вторым полугодием 2021 года на 20 п.п. — с 32% до 52%.

Каждый второй пользователь ВТБ Онлайн сегодня регулярно совершает дистанционные платежи и переводы. Кроме того, с начала года более 250 тысяч клиентов воспользовались в интернет-банке цифровыми государственными и нефинансовыми сервисами: оформили заявления на распоряжение материнским капиталом в пользу ипотеки, заявки на налоговый вычет, получение пенсий и пособий.

"В этом году российский банкинг столкнулся с беспрецедентными ограничениями, которые едва не поставили под вопрос глобальный переход привычных финансовых продуктов и сервисов в "цифру". Несмотря на это, мы сохранили для пользователей возможность использовать их удаленно. ВТБ первым из банков сумел доработать интернет-версию своего банка до уровня полноценного мобильного приложения и продолжил реализацию стратегии цифровизации розничного бизнеса. В результате спрос на популярные розничные продукты в дистанционных каналах по итогам первого полугодия у нас оказался выше, чем в отделениях, и мы ожидаем, что этот тренд сохранится и в дальнейшем", – отметил член правления ВТБ Святослав Островский.

Топ-менеджер подчеркнул, что дальнейшая цифровизация будет направлена на более сложные банковские продукты: "Уже сейчас треть заявок на автокредиты и около 60% заявок на ипотеку клиенты ВТБ отправляют в дистанционных каналах, но мы видим большой потенциал в создании простого сценария полностью удаленного оформления этих услуг. Для этого необходимо реализовать новые механизмы идентификации клиентов и получения согласия на сделки. В перспективе это позволит увеличить доступность всех видов онлайн-кредитования и розничных продуктов и сделает их оформление таким же легким, как открытие вклада", – добавил Святослав Островский.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки ВТБ Кредит
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Сотрудники Росгвардии вернулись домой после выполнения задач во время спецоперации
06 июля 2022 16:56Сотрудники Росгвардии вернулись домой после выполнения задач во время спецоперации
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph