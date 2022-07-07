Нижегородская телебашня включит романтическую подсветку вечером 8 июля

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В честь Дня семьи, любви и верности 8 июля филиал РТРС "Нижегородский ОРТПЦ" включит архитектурно-художественную подсветку на телебашне в Нижнем Новгороде. На световом панно телебашни появятся видеооткрытки с изображениями цветов и сердечек, а также фразы "Всегда вместе" и "Люблю".
Полюбоваться праздничной иллюминацией можно будет с 22:00 до 00:00.
8 июля тематическая подсветка украсит также телебашни многих городов России - Воронежа, Челябинска, Саранска, Казани, Ростова-на-Дону, а также главную в стране - Останкинскую.
СПРАВКА:
День семьи, любви и верности - всероссийский праздник, приуроченный к дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии по православному календарю. Праздник отмечается с 2008 года, а в июне этого года он был признан на государственном уровне: соответствующий указ подписал Владимир Путин.
196-метровая нижегородская телебашня - самое высокое сооружение города и крупнейший объект региональной сети эфирного телерадиовещания. Архитектурно-художественная подсветка смонтирована на высотной доминанте города в 2018 году. Современная система позволяет воспроизводить различные динамические световые сценарии и транслировать тематические видеооткрытки.
С помощью художественной подсветки нижегородцы многократно признавались друг другу в любви и даже делали предложения руки и сердца.
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