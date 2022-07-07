Продлена работа Нижегородского кремля
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Суд закрыл теплицы на Бору на 45 суток
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 8 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
08 июля 2022 16:13  [39] Строительство метро в Нижнем Новгороде будет дополнительно профинансировано на 1,3 млрд рублей из федерального бюджета
08 июля 2022 16:10  [48] Глеб Никитин вручил награды нижегородским парам, прожившим в браке более 25 лет
08 июля 2022 16:03  [58] Движение транспорта перекроют в ночь на 10 июля на Рождественской
08 июля 2022 15:39  [80] Россияне оценили свои шансы стать миллионерами
08 июля 2022 15:33  [115] ГЖИ Нижегородской области аннулировала лицензии двух домоуправляющих компаний
08 июля 2022 15:00  [137] Фотовыставка "Уходи за меня" о переживших домашнее насилие женщинах открылась в Нижнем Новгороде
08 июля 2022 14:43  [183] Робот-буфетчица Дуняша начала работать в кибер-кафе в Нижнем Новгороде
08 июля 2022 14:35  [150] Более 300 пар нижегородцев заключили брак в День семьи, любви и верности
08 июля 2022 14:03  [202] Строительство нового ЖК на улице Циолковского в Нижнем Новгороде потребует сноса 18 домов
08 июля 2022 13:37  [117] Фестиваль "Том Сойер Фест" стартовал в Арзамасе
Общество

Нижегородская телебашня включит романтическую подсветку вечером 8 июля

08 июля 2022 09:24  [176] Общество

Фото: Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В честь Дня семьи, любви и верности 8 июля филиал РТРС "Нижегородский ОРТПЦ" включит архитектурно-художественную подсветку на телебашне в Нижнем Новгороде. На световом панно телебашни появятся видеооткрытки с изображениями цветов и сердечек, а также фразы "Всегда вместе" и "Люблю".

Полюбоваться праздничной иллюминацией можно будет с 22:00 до 00:00.

8 июля тематическая подсветка украсит также телебашни многих городов России - Воронежа, Челябинска, Саранска, Казани, Ростова-на-Дону, а также главную в стране - Останкинскую.

СПРАВКА:

День семьи, любви и верности - всероссийский праздник, приуроченный к дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии по православному календарю. Праздник отмечается с 2008 года, а в июне этого года он был признан на государственном уровне: соответствующий указ подписал Владимир Путин.

196-метровая нижегородская телебашня - самое высокое сооружение города и крупнейший объект региональной сети эфирного телерадиовещания. Архитектурно-художественная подсветка смонтирована на высотной доминанте города в 2018 году. Современная система позволяет воспроизводить различные динамические световые сценарии и транслировать тематические видеооткрытки.

С помощью художественной подсветки нижегородцы многократно признавались друг другу в любви и даже делали предложения руки и сердца.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Праздники телебашня
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода Мир в кадре
07 июля 2022 16:47Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода "Мир в кадре"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph