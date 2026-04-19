Глеб Никитин рассказал, за кого будет болеть в плей-офф после вылета "Торпедо" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин будет болеть за магнитогорский "Металлург" после вылета "Торпедо" из плей-офф КХЛ. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

"И вы как хотите, а я в плей-офф дальше болею за "Магнитку"! Тоже металлурги. И пусть станет традицией, пока мы сами не выиграем Кубок Гагарина, что тем, кто его получит, нужно сначала в плей-офф обыграть "Торпедо"", - отметил губернатор.

Никитин подчеркнул, что рад партнерству "Металлурга" с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Он обратил внимание, что и ОМК, и ММК, как и вся металлургическая отрасль, сейчас переживают непростой период. По его оценке, на ситуацию серьезно влияют курс рубля и регулирование спроса, что ощутимо сказывается на предприятиях.

Губернатор напомнил, что на последнем штабе по обеспечению устойчивости экономики рассматривалось состояние металлургии. Он отметил, что трудности испытывают ОМК и Русполимет, при этом проблемы характерны для отрасли по всей стране.

По итогам совещания, сообщил Никитин, он направил обращения в Минпромторг России министру Антону Алиханову и первому вице премьеру Денису Мантурову с предложениями о мерах поддержки. Эту тему он также обсуждал лично. Глава региона добавил, что существуют конкретные инициативы, реализация которых могла бы помочь отрасли. При этом он подчеркнул важность социально ответственного бизнеса, который воспринимает хоккей и спорт в целом как часть экономики наравне с промышленным производством.

Никитин также рассказал, что посещал парк "Притяжение" в Магнитогорске и назвал его впечатляющим проектом. Особо он отметил строительство современной хоккейной академии для детей при поддержке комбината. По его мнению, именно благодаря такой системной работе появляются сильные игроки. Губернатор подчеркнул вклад Виктора Рашникова в развитие города и провел параллель с Выксой, которая развивается благодаря Выксунскому заводу ОМК.

Напомним, 17 апреля "Торпедо" завершило выступление в Кубке Гагарина, уступив "Металлургу" со счетом 1:4 в серии. Ранее губернатор поблагодарил команду и заявил, что гордится игроками.