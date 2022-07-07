Банк "Открытие": почти 70% россиян не намерены покупать доллары, даже если снимут ограничения на их покупку Бизнес

Банк "Открытие": почти 70% россиян не намерены покупать доллары, даже если снимут ограничения на их покупку, сообщает пресс-служба банка.

В сообщении говорится, что лишь четверть россиян (24%) считают нынешний официальный курс рубля к доллару абсолютно реальным. Больше половины хотели бы, чтобы доллар стоил не больше 30 рублей. 31% готовы активно покупать доллары после снятия валютных ограничений. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

55% россиян постоянно или часто следят за курсом рубля к доллару и другим иностранным валютам (22% делают это каждый день, еще 33% - часто, не реже двух раз в неделю). 24% следят за валютным курсом редко, несколько раз в месяц. Очень редко, не чаще раза в месяц обращают внимание на курс валют 13%. Только 8% сообщили, что не следят за валютными котировками никогда.

19% опрошенных считают, что нынешний курс рубля к доллару искусственно завышен. Чаще всего такая точка зрения встречается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (24%), реже всего на Урале (14%). По мнению 27%, курс рубля к доллару наоборот искусственно занижен (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области так ответили 37%, тогда как на Северном Кавказе лишь 17%). Реальным нынешний курс рубля к доллару сочли 24%, в том числе 31% в Москве и Московской области и только 15% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 29% затруднились ответить на этот вопрос.

"Советский" курс рубля - примерно 65 копеек за доллар – понравился бы 26% опрошенных (тут явно выделяется Южный федеральный округ, где так ответили 37%). По мнению 27%, идеальный курс рубля к доллару от 20 до 30 рублей. 18% считают таким курсом 30-50 рублей, 15% - 50-70 рублей, 8% - 70-80 рублей и 5% - свыше 80 рублей за доллар.

Лишь 19% полагают, что нынешний валютный курс вредит российской экономике и рубль нужно ослаблять ради помощи отечественным экспортерам (в Московском регионе 23%, в Южном федеральном округе и на Дальнем Востоке - по 10%). По мнению 39% рубль ослаблять не нужно, экспортеры не разорятся. 42% затруднились ответить на этот вопрос.

61% респондентов не собираются активно покупать доллары, если в России после 9 сентября снимут ограничения на валютообменные операции, из-за отсутствия свободных средств на покупку валюты. Чаще всего такой ответ давали жители Северного Кавказа (71%), реже других- жители Москвы и Московской области (45%). Еще 8% сообщили, что не нуждаются в покупке долларов, поскольку уже имеют достаточный запас валюты (в Московском регионе 13%, на Северном Кавказе 2%).

18% опрощенных готовы после снятия ограничений активно начать покупать наличные доллары для поездок за границу, еще 13% - для формирования личных валютных резервов.

* Опрос проводился 1-6 июля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России в городах с численностью населения от 100 тысяч человек.

СПРАВКА:

"Открытие Инвестиции" – бренд, объединяющий продукты "Открытие Брокер" и УК "Открытие" на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов. "Открытие Инвестиции" (на рынке с 1995 года), на протяжении многих лет входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи: объём операций на фондовом рынке за 2021 г. превысил 13,7 трлн рублей, а число обслуживаемых клиентов - 417 тыс.