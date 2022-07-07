Фотовыставка "Уходи за меня" о переживших домашнее насилие женщинах открылась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Владимир Зотов

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Фотовыставка "Уходи за меня" о переживших домашнее насилие женщинах открылась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Нижегородском Женском Кризисном Центре.

Согласно информации, выставка открылась 7 июля в Звездинском сквере и будет работать до 7 августа.

Как рассказали организаторы, у многих составлен определенный образ женщины, пережившей домашнее насилие, в котором всегда есть боль и отсутствуют перспективы для счастливой жизни.

Однако женщины, обратившиеся в центр, меняют свой образ, мысли, вспоминают, за что любили себя и возвращаются к жизни.



"Обратиться за помощью не страшно, страшно — перестать верить, что выход есть", - подчеркнули организаторы.

Напомним, что 3 июля в нижегородском центре "Микула" открылась выставка современного искусства "Вертикаль".