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Фотовыставка "Уходи за меня" о переживших домашнее насилие женщинах открылась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Нижегородском Женском Кризисном Центре.
Согласно информации, выставка открылась 7 июля в Звездинском сквере и будет работать до 7 августа.
Как рассказали организаторы, у многих составлен определенный образ женщины, пережившей домашнее насилие, в котором всегда есть боль и отсутствуют перспективы для счастливой жизни.
Однако женщины, обратившиеся в центр, меняют свой образ, мысли, вспоминают, за что любили себя и возвращаются к жизни.
"Обратиться за помощью не страшно, страшно — перестать верить, что выход есть", - подчеркнули организаторы.
Напомним, что 3 июля в нижегородском центре "Микула" открылась выставка современного искусства "Вертикаль".
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