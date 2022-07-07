Всероссийская благотворительная акция "Бабушкина забота" для помощи жителям Донбасса стартовала в Нижегородской области Общество

Всероссийская благотворительная акция "Бабушкина забота" для помощи жителям Донбасса стартовала в Нижегородской области, сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

Акция проходит в рамках направления "Долголетие для всех" федерального проекта "Старшее поколение" партии "Единая Россия". В рамках акции будут собраны вязаные изделия - варежки, носки, шарфы, свитера и другие вещи - для одиноких пожилых людей и нуждающихся детей в Донецкой и Луганской народных республиках.

В Нижнем Новгороде первыми акцию поддержали активисты ТОС "Сахарный Дол" и ТОС "ОАО "Агрокомбинат Горьковский". Представители местных отделений партии города и неравнодушные жители начали вязать первые теплые вещи. Также они принесли уже готовые изделия, связанные ими ранее.

"Приятно видеть такое неравнодушие среди нижегородцев. У многих из них рядом есть дети и внуки, о которых они заботятся, но они не могут оставить без помощи и тех, кто в ней нуждается. Сегодня мы получили первые пары вязаных носков от наших активистов. Для них это не просто акт благотворительности, это проявление искренней заботы и поддержки. В свои изделия они вкладывают частичку своей души и тепла", - отметила директор АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода", депутат городской Думы Оксана Дектерева.

Депутаты помогают обеспечить пряжей и необходимыми инструментами для вязания желающих принять участие в акции.

"Сейчас важна любая помощь для жителей Луганской и Донецкой народных республик. Партией организована акция по изготовлению теплых вязаных вещей для детей и одиноких пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Приглашаю присоединиться к акции. Знаю, у нас много талантливых рукодельниц, а вещи, связанные добрыми руками, согреют жителей Донбасса в холодное время", - сказал секретарь местного отделения партии Советского района Нижнего Новгорода, депутат регионального парламента Юрий Балашов.

Акция "Бабушкина забота" продлится до конца августа. Принять участие в ней могут все желающие. Вязаные изделия можно принести в ближайший ТОС или местное отделение партии "Единая Россия" вашего района. Осенью все переданные изделия будут доставлены в Центры гуманитарной помощи партии в ДНР и ЛНР.

Напомним, Нижегородское региональное отделение "Единой России" продолжает оказывать всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса и тем, кто остался в ЛНР и ДНР, а также проживает на освобожденных территориях.

На базе региональной общественной приемной и местных отделений "Единой России" работают пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса и освобожденных территорий.

Узнать информацию о необходимых предметах и работе пунктов сбора можно по телефонам региональной приемной партии: 8 (831) 434-42-26 и 8 (831) 434-42-50. Адрес приемной: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 38.

При поддержке регионального отделения "Единой России" отправлено большое количество партий гуманитарной помощи на Донбасс. В составе грузов - предметы первой необходимости, продукты питания, медицинские средства, а также стройматериалы для восстановления разрушенных объектов.

С самого начала спецоперации НРО "Единой России" объявило сбор средств на специальный счет для помощи жителям Донбасса. К акции сразу присоединились активисты, депутаты, волонтеры, сторонники. Неравнодушные жители оказывает помощь по разным направлениям.