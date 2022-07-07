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Бизнес

Доля переводов через СБП среди клиентов ВТБ выросла в 1,5 раза

11 июля 2022 10:38  [32] Бизнес

Во втором квартале клиенты ВТБ совершили более 74 млн переводов и платежей через СБП на сумму более 390 млрд рублей. Доля сервиса в общем объеме переводов между физлицами составила 71%, увеличившись в 1,5 раза относительного второго полугодия 2021 года.

Как рассказали в пресс-службе банка, активнее всего спрос на сервисы СБП растет в сегменте платежей. Во втором квартале их число удвоилось по сравнению с первым: клиенты ВТБ для оплаты покупок через СБП провели почти 2 млн транзакций более чем на 6 млрд рублей. В сегменте переводов с начала года клиенты провели с помощью СБП около 140 млн операций более чем на 750 млн рублей. Спрос на них вырос почти в 1,5 раза относительно второго полугодия 2021 г.

"В этом году сервис СБП окончательно утвердился в качестве самого популярного инструмента для перевода средств между физлицами. Клиенты ценят простоту и удобство его использования, поэтому на сегодняшний день СБП – это уже почти 3 из 4 совершаемых транзакций между клиентами. Большой потенциал для сервиса мы видим и в сегменте платежей, где он выступает как альтернатива ушедшим из России бесконтактным способам оплаты с помощью смартфона. Его развитию помогает отсутствие комиссий при переводах на небольшие суммы и запуск новых технологий, например, СБПэй. Операции в торговых точках с использованием QR-кодов и ссылок уже становятся привычным способом совершать ежедневные транзакции", – отметил руководитель департамента по работе с массовым сегментом – старший вице-президент ВТБ Денис Вальвачев.

ВТБ активно поддерживает развитие Системы быстрых платежей. В мае 2022 года банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП и обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью СБПэй.

Для перевода средств через СБП в приложении ВТБ Онлайн нужно перейти в раздел "Платежи", выбрать операцию "По номеру телефона или карты", ввести номер телефона получателя, сумму и подтвердить операцию. Максимальная сумма перевода составляет 500 тыс. рублей, ежемесячный лимит – 5 млн рублей. Переводы на сумму до 100 тыс. рублей в месяц проводятся бесплатно, на операции свыше 100 тыс. рублей в месяц взимается комиссия 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей за одну операцию.

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Теги:
Банки ВТБ Финансы
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