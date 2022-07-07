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Бизнес

"Открытие Авто": Цены на популярные модели новых авто в июне замерли после роста на 20-60% с начала года

11 июля 2022 13:43  [39] Бизнес

Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные новые автомобили в I полугодии и за июнь 2022 года. Значительного роста, как и падения, не наблюдается, сообщает пресс-служба банка "Открытие".

По данным Russian Automotive Market Research, из «двадцатки» наиболее востребованных на сегодня на нашем рынке автомобилей в течение июня ни один не подорожал. Но и какого-либо заметного снижения в прайсах пока не наблюдается: успели подешеветь Lada Granta и Skoda Rapid. Авторитейлу приходится жить с ценами, которые по сравнению с январем текущего года выросли в среднем от 20 до 60%.

В июне из топ-20 наиболее востребованных на рынке автомобилей ни один не стал «огорчать» покупателей повышением цены. При этом наименее подорожавшим за полгода автомобилем оказался Skoda Rapid. В январе за него просили в среднем 1,23 миллиона рублей, в июне – 1,28 миллиона. Причем еще весной за Rapid дилеры хотели в среднем 1,5 миллиона, но за первый месяц лета эта машина подешевела почти на 14%. Дело, впрочем, отнюдь не в приступе внезапной щедрости продавцов: новых поставок по Skoda нет уже несколько месяцев, машин осталось немного. Но самое главное – до сих пор непонятно, продолжит ли дистрибьютор в России бизнес, будут ли обеспечены дальше полноценная гарантия и поставки запасных частей. На фоне таких опасений даже имеющиеся машины клиенты стали покупать хуже.

Возможно, такие же процессы мы вскоре увидим по Volkswagen Polo (1,82 миллиона, +44% за полугодие), а также по Renault Logan (1,33 миллиона, +38% за полугодие) и Duster (1,95 миллиона, + 40%). Для автомобилей с «жуком» на радиаторе все чаще начинает наблюдаться дефицит запасных частей, а «французы», объявив об уходе из нашей страны, по сути, бросили своих российских поклонников.

Продавцы еще нескольких седанов B-класса – Lada Vesta (1,38 миллиона, +24% за полугодие), Kia Rio (1,59 миллиона, +36%) и Hyundai Solaris (1,59 миллиона, +42%) в июне также не спешили уменьшать взвинченные прежде цены. Исключением в отряде малолитражек пока выступила разве что Lada Granta. Ее средняя цена сократилась на символические 0,3%. При этом, вполне вероятно, чем большее количество
"оптимизированных" версий этой модели будет выпущено, тем более существенное снижение средней цены по ней мы увидим в последующие месяцы. Это же справедливо в отношении двух модификации Lada Niva – Legend (961,2 тысячи руб., +16% за полугодие) и Travel (1,16 миллиона, +19%): по ним также готовятся к продаже упрощенные версии. И наконец, УАЗ с июля также стал собирать вседорожники Patriot без подушек безопасности и ABS, что должно снизить цену этой модели автомобиля на 20-25 тысяч рублей. Но пока ее удешевления не видно (1,87 миллиона, +31%).

Все остальные автомобили из наиболее востребованных и тех, которые не дорожали в июне, но были замечены в резком скачке цен в прежние месяцы, – это кроссоверы. Так, за оставшиеся на складах Kia Sportage просили в июне в среднем 2,92 миллиона, что на 23% больше, чем в начале года. Собрат Kia по платформе, Hyundai Tucson, оказался еще дороже - 3,3 миллиона, +29%. Kia Seltos, Hyundai Creta и Renault Duster прибавили за полгода 30-40%. В июне цены на них были зафиксированы.

И, наконец, наиболее заметными «аппетитами» в части ценников отметились «китайцы»: Haval Jolion и F7, Geely Coolray и Chery Tiggo 8 Pro. В этом сегменте подорожание за полгода составило от 44 до 66%. Причем из них только Jolion в мае дешевел на 220 тысяч рублей, поэтому в том числе вошел в июне в «пятерку» лучших по продажам автомобилей нашего рынка.

В целом, за исключением заводов АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ и Haval, производители пока не спешат возобновлять сборку. Поэтому полноценное насыщение рынка моделями других производителей в ближайшие месяцы едва ли возможно. Усложнение и подорожание логистики, общий дефицит машин и компонентов в мире и, наконец, сложности с "параллельным импортом" – все это не позволит ценам начать сколько-нибудь существенно снижаться в перспективе нескольких ближайших месяцев. Не стоит рассчитывать и на щедрость дилеров. По разным оценкам, в России на складах остается от 100 до 120 тысяч новых автомобилей. Вплоть до зимы авторитейлеры будут продавать их, не спеша и за "дорого", чтобы продлить жизнь этой сферы бизнеса и покрыть накладные расходы.

СПРАВКА:
"Открытие Авто" - блок автобизнеса банка "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов. Партнерская сеть превышает 3,8 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты "Открытие Авто" выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Пять из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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Теги:
Автомобили Банки Открытие
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