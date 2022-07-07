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Бизнес

Банк "Открытие": больше половины жителей ПФО увеличили свои расходы в первом полугодии из-за роста цен

11 июля 2022 15:23  [103] Бизнес

Больше половины жителей ПФО увеличили свои расходы в первом полугодии из-за роста цен, сообщает пресс-служба банка "Открытие".

В сообщении говорится, что 55% жителей Приволжья стали больше тратить в марте-июне 2022 года, чем тратили до этого. Главной причиной увеличения своих расходов россияне назвали рост цен. При этом о стабильности или даже росте доходов заявили 62% респондентов. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

25% респондентов из ПФО в марте-июне 2022 года в новой реальности потратили значительно больше денег, чем раньше. Еще 30% заявили о незначительном увеличении расходов. Еще у 25% объем расходов за этот период не изменился. 13% стали тратить немного меньше, чем раньше, 7% - намного меньше (данный показатель превысил средний по стране на 3 процентных пункта).

Значительнее всего увеличились расходы жителей Приволжья на еду и безалкогольные напитки (у 54%), на лекарства (у 31%), на одежду и обувь (у 27%), на бытовую химию (у 22%). 28% заявили, что у них увеличились расходы на всё: чаще всего такой ответ давали жители Южного федерального округа (37%) и Дальнего Востока (32%), реже других жители Москвы и Московской области (20%). У 22% возросли расходы на транспорт, включая бензин, 9% стали тратить больше денег на алкоголь.

38% опрошенных (соответствует среднему показателю по России) респондентов из ПФО сообщили, что в последние четыре месяца не смогли уменьшить расходы ни на что. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Северо-Западном федеральном округе такой ответ дали по 43%, в Сибири - 30%. При этом 23% респондентов в регионе уменьшили расходы на одежду и обувь, 27% - на алкоголь, 15% - на бытовую химию. 11% были вынуждены уменьшить расходы на всё.

Почти 100% опрошенных причиной увеличения расходов назвали рост цен, 3% начали больше тратить из-за создания запасов и боязни дефицита определенных товаров, у 1% увеличилась семья. Главной причиной уменьшения расходов для 73% поступивших так респондентов стало желание экономить на фоне экономической неопределенности. 24% снизили траты из-за потери работы или падения доходов.

Оценивая динамику своих доходов, 17% респондентов в ПФО отметили их рост, 38% - падение. У 45% опрошенных доходы за последние четыре месяца не изменились.
*Опрос проводился 1-7 июля 2022 года методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России в городах с численностью населения от 100 тысяч человек.

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Теги:
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