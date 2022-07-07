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Спорт

Карту болельщика в Нижегородской области оформили уже 912 человек

11 июля 2022 17:29  [93] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Карту болельщика в Нижегородской области оформили уже 912 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, что для посещения матчей ФК "Пари НН" в новом сезоне Российской Премьер-лиги наличие Карты болельщика обязательно.

Согласно информации, 449 человек подали заявление через МФЦ, а 463 заявления были поданы через госуслуги, в МФЦ болельщики прошли только идентификацию. 

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, для входа на стадион достаточно отсканировать QR-код выбранного билета на Госуслугах. Все купленные билеты и абонемент сохраняются в личном кабинете.

В министерстве спорта региона отметили, что схожая практика была использована во время ЧМ-2018 по футболу, поэтому на стадионе "Нижний Новгород" уже оборудовано все необходимое оборудование.

Напомним, что подать заявление на оформление Карты болельщика через госуслуги можно с 4 июля.

Для этого необходимо заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей младше 14 лет оформлять карту могут их родители или законные представители в своем личном кабинете.

Для подтверждения данных можно обратиться в МФЦ одного из 11 субъектов, где есть клубы РПЛ: Нижегородская область, Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Самарская область, Воронежская область, Московская область, Оренбургская область, Ростовская область, Краснодарский край, Чеченская республика. Проверка карты занимает до трех дней.

Как сообщили в Минцифры РФ, всего по стране было подано более 44 тысяч заявлений на оформление Карты болельщика, из них через Госуслуги почти 40 тысяч, а через МФЦ – более 4 тысяч.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Пари НН" начал продажу абонементов на сезон-2022/2023.

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Теги:
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