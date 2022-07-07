Фото:
Карту болельщика в Нижегородской области оформили уже 912 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Напомним, что для посещения матчей ФК "Пари НН" в новом сезоне Российской Премьер-лиги наличие Карты болельщика обязательно.
Согласно информации, 449 человек подали заявление через МФЦ, а 463 заявления были поданы через госуслуги, в МФЦ болельщики прошли только идентификацию.
Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, для входа на стадион достаточно отсканировать QR-код выбранного билета на Госуслугах. Все купленные билеты и абонемент сохраняются в личном кабинете.
В министерстве спорта региона отметили, что схожая практика была использована во время ЧМ-2018 по футболу, поэтому на стадионе "Нижний Новгород" уже оборудовано все необходимое оборудование.
Напомним, что подать заявление на оформление Карты болельщика через госуслуги можно с 4 июля.
Для этого необходимо заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей младше 14 лет оформлять карту могут их родители или законные представители в своем личном кабинете.
Для подтверждения данных можно обратиться в МФЦ одного из 11 субъектов, где есть клубы РПЛ: Нижегородская область, Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Самарская область, Воронежская область, Московская область, Оренбургская область, Ростовская область, Краснодарский край, Чеченская республика. Проверка карты занимает до трех дней.
Как сообщили в Минцифры РФ, всего по стране было подано более 44 тысяч заявлений на оформление Карты болельщика, из них через Госуслуги почти 40 тысяч, а через МФЦ – более 4 тысяч.
Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Пари НН" начал продажу абонементов на сезон-2022/2023.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+