ЛУКОЙЛ поддержал фестиваль "Земляничная поляна" в Кстове Бизнес

ЛУКОЙЛ поддержал фестиваль "Земляничная поляна", который прошел в Кстове Нижегородской области, сообщает пресс-служба компании.

Для гостей праздника была подготовлена обширная программа: выступление вокальных и хореографических коллективов, концерт гармонистов, творческие мастер-классы, дефиле участников конкурса на лучший костюм «Земляничка», крио-шоу, аквагрим и развлекательные мероприятия для детей, организация интересных фотозон для всех желающих, а также дегустация клубничного мега-пирога.

Настоящим подарком для кстовчан стало выступление московского театра клоунады "Микос" – их неповторимые номера не оставили равнодушными ни детей, ни взрослых. Особенный восторг у ребят вызвало пенное шоу.

"Праздник получился отличный! Даже небольшой дождь не спугнул кстовчан. Лето – время каникул и отпусков. Всем, кто остался на это время в городе, особенно хочется провести его интересно и с пользой. Компания "ЛУКОЙЛ" поддерживает проведение таких мероприятий, понимая их социальную значимость", – сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.