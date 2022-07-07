Продлена работа Нижегородского кремля
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 12 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
11 июля 2022 16:50  [2] ЛУКОЙЛ поддержал фестиваль "Земляничная поляна" в Кстове
11 июля 2022 15:23  [101] Банк "Открытие": больше половины жителей ПФО увеличили свои расходы в первом полугодии из-за роста цен
11 июля 2022 15:10  [101] ОМК направит более 25 млн рублей на дополнительную поддержку семей сотрудников предприятий
11 июля 2022 14:31  [123] Слабые пароли оказались одной из ключевых проблем внешних ИТ-периметров компаний
11 июля 2022 13:43  [130] "Открытие Авто": Цены на популярные модели новых авто в июне замерли после роста на 20-60% с начала года
11 июля 2022 13:27  [151] Нижегородские IT-компании могут подать заявки на льготное кредитование проектов
11 июля 2022 11:53  [118] ОМК направила более 2 млн рублей для поощрения лучших рабочих на конкурсе профмастерства
11 июля 2022 10:38  [128] Доля переводов через СБП среди клиентов ВТБ выросла в 1,5 раза
08 июля 2022 17:11  [304] ВТБ в Нижегородской области в июне увеличил выдачу ипотеки на 85%
08 июля 2022 16:31  [322] Больше половины клиентов ВТБ отказались от печати чеков в банкоматах
Бизнес

ЛУКОЙЛ поддержал фестиваль "Земляничная поляна" в Кстове

11 июля 2022 16:50  [2] Бизнес

ЛУКОЙЛ поддержал фестиваль "Земляничная поляна", который прошел в Кстове Нижегородской области, сообщает пресс-служба компании.

Для гостей праздника была подготовлена обширная программа: выступление вокальных и хореографических коллективов, концерт гармонистов, творческие мастер-классы, дефиле участников конкурса на лучший костюм «Земляничка», крио-шоу, аквагрим и развлекательные мероприятия для детей, организация интересных фотозон для всех желающих, а также дегустация клубничного мега-пирога.

Настоящим подарком для кстовчан стало выступление московского театра клоунады "Микос" – их неповторимые номера не оставили равнодушными ни детей, ни взрослых. Особенный восторг у ребят вызвало пенное шоу.

"Праздник получился отличный! Даже небольшой дождь не спугнул кстовчан. Лето – время каникул и отпусков. Всем, кто остался на это время в городе, особенно хочется провести его интересно и с пользой. Компания "ЛУКОЙЛ" поддерживает проведение таких мероприятий, понимая их социальную значимость", – сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кстово ЛУКОЙЛ Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода Мир в кадре
07 июля 2022 16:47Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода "Мир в кадре"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph