Народный фронт в Нижегородской области отправит 13 фуру на Донбасс Общество

Народный фронт в Нижегородской области отправит 13 фуру на Донбасс, сообщает пресс-служба ОНФ.

Как отметил собеседник агентства, 11 июля фура с гуманитарным грузом на борту покинута Нижний Новгород. Почти 10 тонн необходимый вещей и продуктов будут доставлены в Харцызск, Мариуполь, Лисичанск и другие населенные пункты.

Отметим, что груз предназначен не только мирным жителям, больницам и детским соццентрам, но и военным. Гуманитарную помощь собрали жители Нижнего Новгорода, Дзержинска и Арзамаса, мусульманская община и ветераны боевых действий. Бывшие же жители Лисичанка, которые сейчас проживают в Нижегородской области, также направили адресно помощь своим соседям и знакомым.

Член регионального штаба Народного фронта Тахир Мухамятов отметил, что в этот раз в партии гуманитарной помощи много питьевой воды, которая будет направлена в детский реабилитационный центр в Харцызск, где в настоящее время с ней проблемы. Кроме того, туда также едет молоко. Для детей в больницах – медикаменты военнослужащим – облегченную х/б форму, которую можно надевать под бронежилет.

Напомним, что все желающие помочь и принять участие в сборе гуманитарного груза можно несколькими способами: перевести средства на общероссийском портале pobeda.onf.ru, купить лично и принести в офис регионального отделения Народного фронта по адресу: Нижний Новгород, улица Почаинская, 17Б.