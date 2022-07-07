Четыре надземных перехода установят на трассе Р-158 Нижний Новгород - Саратов Общество

фото: Упрдор Москва Нижний Новгород

Четыре надземных перехода установят на трассе Р-158 Нижний Новгород – Саратов до конца 2023 года, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Как отметил собеседник агентства, надземные пешеходные переходы появятся в ближайших к Нижнему Новгороду населённых пунктах: два в Ближнем Борисове, Дружном и у поселка Митино.

В настоящее время уточняются места их установки и перенос инженерных коммуникаций.

Фонарями, пандусами, камерами видеонаблюдения, платформами для маломобильных граждан, а также связью с диспетчером будут оборудованы пешеходные переходы. Кроме того, для защиты от снега и дождя появятся поликарбонатные ограждения.

Стоит отметить, что временные модульные переходы, которые будут установлены в регионе, удобны в эксплуатации, в любой момент их можно будет разобрать и перенести на другой участок дороги.

Уже в этом году на федеральной трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области появится четыре таких модульных пешеходных перехода.

Отметим, что в этом году на федеральной автодороге М-7 "Волга" в Нижегородской области установлены четыре таких конструкции: в Талашманове, а также у поселков Новосмолинский, Золино и Лесной кордон.

Всего же в Нижегородской области на федеральных трассах 15 безопасных пешеходных переходов.