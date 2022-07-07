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Бизнес

Два новых жилых комплекса в Нижегородской области аккредитовал банк "Открытие"

12 июля 2022 14:32  [90] Бизнес

Банк "Открытие" продолжает увеличивать количество компаний-партнеров на строительном рынке Нижегородской области. В июле банк аккредитовал еще два строящихся жилых комплекса в Нижнем Новгороде и области.

Аккредитацию получили дома в жилом комплексе "Савин Парк" от группы компаний "ПИК" и ЖК Дом по ул. Искра от ГК "Андор". Аккредитация объекта в банке "Открытие" означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку – уменьшаются.

Покупатели квартир в аккредитованных объектах могут приобрести жилье, воспользовавшись ипотечными программами банка "Открытие", в частности, действующими программами государственной поддержки ипотечных заемщиков "Ипотека с господдержкой", "Семейная ипотека", "Ипотека для IT-специалистов".

Клиенты банка при быстром выходе на сделку по ипотеке пользуются дополнительной скидкой в размере 0,2 процентных пункта к действующим ставкам льготных программ. Таким образом ставка по ипотеке с господдержкой составляет 6,3%, по семейной ипотеке 5,3%.

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка "Открытие", так и онлайн с оперативным предварительным решением.

Полный список всех условий и преимуществ ипотечных программ доступен на сайте банка.

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Теги:
Банки Ипотека Открытие
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