13 апреля 2026 12:32 Экономика
Нижний Новгород оказался в середине рейтинга по доходности инвестиций в жилье

Нижний Новгород занял 47-е место в рейтинге российских городов по доходности вложений в недвижимость. Среднегодовая реальная доходность инвестиций в жильё за 2023-2025 годы с учётом сдачи квартиры в аренду составила 5,4%. Такие данные приводятся в исследовании РИА Новости.

Доходность рассчитывалась как среднее значение за три года с учётом прироста стоимости квартиры и поступлений от аренды. Аналитики принимали во внимание выплаты НДФЛ, расходы на ЖКУ, взносы на капитальный ремонт и налог на имущество физических лиц. Показатели приведены с поправкой на потребительскую инфляцию.
Для расчётов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров.

В среднем по стране этот показатель за последние три года превышал 6%.

Лидером рейтинга стал Абакан. Здесь инвестиции в типовую жилую недвижимость с учётом аренды могли принести 25,3% годовых. Второе место занял Оренбург с результатом 20,2%, третье — Челябинск, где доходность составила 16,4%.

Замыкает рейтинг Калининград: реальная доходность инвестиций в типовое жильё там оказалась отрицательной — минус 2,9% годовых. Немногим лучше результат в Якутске — минус 2,1%. Отрицательная динамика также зафиксирована в Орле, Калуге, Южно-Сахалинске, Казани, Твери и Ханты-Мансийске.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде растет число непроданных квартир в новостройках.

