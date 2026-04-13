Историческую недвижимость представили инвесторам в нижегородском аэропорту Экономика

Фото: Max-канал Егора Полякова

В международном аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова открылась выставка объектов исторической недвижимости области. Об этом сообщил замгубернатора Егор Поляков в своем Max-канале.

Экспозиция призвана привлечь инвесторов к сохранению и восстановлению исторических зданий Нижегородской области.

"Мы последовательно вовлекаем исторические здания в деловой оборот. Сегодня инвесторам представлены десятки объектов по всему региону — от Нижнего Новгорода до малых городов", - отметил он.

По его словам, реализация подобных проектов позволяет дать территориям новое развитие, создать точки притяжения и повысить их экономическую активность. Восстановленные здания нередко превращаются в гостиницы, рестораны, общественные пространства и культурные центры, что усиливает туристическую привлекательность региона.

Область, в свою очередь, предоставляет инвесторам меры поддержки, включая льготную аренду, компенсацию затрат на восстановление и субсидирование процентных ставок.

Ранее сообщалось, что для удобства инвесторов в регионе запустили единый портал исторической недвижимости.