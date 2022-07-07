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Бизнес

"Открытие Авто" и "Росгосстрах": две трети автовладельцев хотели бы сменить автомобиль до конца года

12 июля 2022 16:38  [72] Бизнес

Согласно опросу* "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") и компании "Росгосстрах", 69% опрошенных автовладельцев хотели бы приобрести машину до конца года, несмотря на общий рост цен и усилившийся дефицит авто. Почти две трети опрошенных в процессе покупки собираются сменить уже имеющийся личный транспорт, преимущественно за счет покупки нового автомобиля, а 62% - воспользоваться при сделке автокредитом.

На вопрос о вероятности приобретения автомобиля до конца года 69% опрошенных ответили утвердительно (точно при этом решились на покупку пока 18% респондентов, остальные хотели бы, но точно не уверены), а 31% покупку не планируют.

Чаще всего россияне хотели бы приобрести автомобили японских и корейских марок - Toyota (30%), Hyundai (29%), Kia (27%), Volkswagen (23%) и Nissan (20%). Отечественный бренд Lada видит в качестве своего будущего автомобиля каждый восьмой опрошенный (12% респондентов).

Для большинства участников опроса (81%) речь идет о давно запланированной покупке, а не о спонтанном решении. В основном они собираются сменить автомобиль, которым владеют сейчас (68%). Четверть опрошенных хотят приобрести вторую машину (27%). А для 5% опрошенных это будет первый автомобиль.

Купить новый автомобиль хотели бы 68%, тогда как в аналогичном опросе прошлого года за новое авто высказались 60% опрошенных. Вариант подержанного авто рассматривают при прочих равных 43% опрошенных: 20% планирует искать его через Интернет, 17% в дилерском салоне, 6% - через знакомых.

Более половины респондентов (62%) готовы воспользоваться при покупке автомобиля услугами кредитования, из них 55% возьмут автокредит. Результаты в целом совпадают с итогами аналогичного опроса "Открытие Авто" в начале года, когда (61%) опрошенных подтвердили готовность воспользоваться кредитом при приобретении автомобиля. Большинство планируют взять в банке от 500 тыс. до 1 млн рублей (35%) на срок от трех лет (39%).

При выборе банка для автокредитования наибольшее значение для респондентов имеют условия по кредиту (58%) и надежность организации (48%). Почти треть (29%) обращают внимание на специальные акции и скидки, 21% - на простоту и скорость оформления услуг. Среди прочих важных параметров при выборе респонденты отметили: возможность оформления автокредита онлайн (17%), известность банка (16%), финансовые показатели (14%) и рекомендации знакомых (12%).

Сегодня клиенты "Открытие Авто" могут получить финансирование на покупку автомобиля практически под любые потребности всего по двум документам: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, автокредит с остаточным платежом, кредит на покупку авто у дилера и у частного лица, а также в рамках специальных программ с автопроизводителями. Ставки начинаются от 9,5% годовых в рублях.

При этом в условиях дефицита на авторынке ценность четырехколесной собственности для россиян возрастает. "Росгосстрах" зафиксировал увеличение доли полисов каско для подержанных транспортных средств в общей структуре заключаемых договоров добровольного автострахования. Традиционно владельцы автомобилей с пробегом реже выбирают каско с полным покрытием, предпочитая продукты с франшизой, полисы с рисками "тоталь-угон", коробочные решения, по которым возмещение возможно при наличии установленного виновника и т.д. И в компании отмечают, что в этом году количество "коробочных" полисов на страхуемые в "Росгосстрахе" автомобили с пробегом приблизительно на 20% выше, чем в прошлом году.

*Опрос проведен экспертами "Открытие Авто" 1-15 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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Теги:
Автомобили Банки Опрос
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