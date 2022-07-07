Конкурс лучших практик работы со старшим поколением "Долголетие для всех" стартовал в регионах Общество

Конкурс "Долголетие для всех" пройдет в рамках проекта "Старшее поколение" партии "Единая Россия", сообщает пресс-служба НРО партии.

Конкурс поможет выявить наиболее интересные практики работы НКО, центров серебряного волонтерства, тематических клубов для пенсионеров. Старт конкурсу был дан на селекторном совещании с регионами. Подать заявку на участие можно на сайте конкурса с 12 июля по 12 августа.

"Эксперты конкурса - руководители благотворительных фондов, в том числе «Старость в радость», Ассоциация волонтерских центров. Те, кто много лет работает с людьми старшего возраста. Будет и народное голосование. По итогам конкурса отберут восемь федеральных победителей. За первое место победитель получит грант 300 тысяч рублей, три вторых – по 200 тысяч и четыре третьих места по 150 тысяч рублей. Поддержку конкурсу оказывает Министерство труда", – сообщила депутат Госдумы, член Генсовета партии Екатерина Стенякина.

Руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин подчеркнул, что в основе всех проектов будет вовлечение людей старшего возраста в различные активности, к которым ранее они не привлекались.

"Это и получение новых навыков, освоение новых возможностей, обучение компьютерной грамотности. Они находят активный отклик в наших общественных приемных, штабах общественной поддержки, которые мы запускаем в регионах. Мы будем всегда работать с теми, кто отдал свою жизнь на благо стране, а сейчас находится на заслуженном отдыхе", – сказал он.

О примерах лучших практик работы со старшим поколением в Нижегородской области рассказала руководитель регионального Центра "серебряного" волонтерства, директор благотворительной общественной организации "Забота" Наталья Симонова. По ее словам, проекты должны мотивировать и вдохновлять.

"Отличным примером является проект "Серебряный круг", особо отмеченный Галиной Кареловой. Проект объединяет, вдохновляет и мотивирует на участие представителей старшего поколения в волонтерской деятельности. Кроме того, он позволил выстроить систему взаимодействия Центра "серебряного" волонтерства с муниципальными образованиями региона, обучить организаторов добровольческой деятельности, технологиям работы с "серебряными" волонтерами, социальному проектированию в данной сфере, сформировать дорожную карту по развитию "серебряного" волонтерства, а также укрепить имидж волонтеров через популяризацию в СМИ", - сказала она.

В качестве еще одной из наиболее ярких практик Наталья Симонова выделила проект "Тур добрых дел". Его основная идея - организация событий, которые включают в себя помощь волонтеров нуждающимся, решение какой-либо социальной задачи совместно с представителями старшего поколения, знакомство с историческими, культурными, социальными объектами, встречи с НКО, представителями власти, бизнеса, обмен опытом, мнениями, дружеское общение. Это создает комфортную среду для развития "серебряного" волонерства, высокую заинтересованность к участию в подобных акциях.

Также она сообщила, что желающие участвовать в конкурсе смогут подготовить свои программы в рамках нового проекта "Лаборатория социального творчества"».

"Это новый формат проектной деятельности, направленный на развитие профессионального сообщества в области социального проектирования. Он поможет участникам получить необходимый опыт и знания для реализации своих идей, почувствовать себя лидерами, экспертами, поверить в свои силы. Планируется пять выездных игровых тренингов в районы региона с участием представителей НКО, специалистов муниципальных учреждений, молодежи. Также командой проекта будет организована работа онлайн-лаборатории, включающей в себя консультационную поддержку. Участники смогут полностью доработать свой проект, а, чтобы увидеть возможные риски, сильные и слабые стороны, оценить востребованность идеи у целевой аудитории", - пояснила руководитель регионального Центра "серебряного" волонтерства.

Федеральный координатор партпроекта "Старшее поколение", зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова обратила внимание на то, что последние пять лет подходы к реализации партпроекта меняются - пенсионеры становятся все более активными, а тема активного долголетия стала современным трендом.

"Президент неоднократно говорил, что подходы к организации социальной поддержки пожилых людей должны меняться. Это не только рост пенсий, что очень важно, не только новые пособия и программы. Самое главное, чтобы у пожилых людей были комфорт и активность. Как раз в этом отношении партия продолжает совершенствовать свои подходы", – подчеркнула она.