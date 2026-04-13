Нижегородцам рассказали, как правильно обработать участки от клещей

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Нижегородцам рассказали, как правильно обработать участки от клещей. Рекомендации на пресс-конференции в НОИЦ дала замначальника управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По ее словам, важно соблюдать правильную последовательность обработки территории от клещей. Начинать следует с уборки прошлогодней листвы и мусора, поскольку именно в них могут сохраняться клещи и их личинки.

После расчистки участка следует провести обработку от грызунов — они являются переносчиками клещей и способствуют их распространению. И только затем необходимо проводить акарицидную обработку. Это позволит уничтожить как активных особей, так и тех клещей, которые еще находятся в состоянии покоя, а также предотвратить создание условий для их дальнейшего размножения.

Если участок граничит с лесом, специалисты советуют обработать и прилегающую территорию, создав защитный барьер.

По мере роста травы необходимо регулярно косить ее и поддерживать участок в благоустроенном состоянии. Даже если часть клещей сохранилась, отсутствие высокой травы и захламленных зон лишает их возможности активно перемещаться на большие расстояния, снижает риск размножения и нападения на людей.

Во время отдыха на природе жителям рекомендуют выбирать светлую однотонную одежду, заправлять брюки в обувь, носить головной убор и регулярно проводить само- и взаимоосмотры. Если клещ не присосался, его можно снять и уничтожить. В случае присасывания насекомое необходимо аккуратно выкрутить с помощью нити, пинцета или специального приспособления, не дергая и не обрабатывая химическими средствами, затем поместить в плотно закрывающуюся емкость и доставить в лабораторию.

Наталья Садыкова напомнила, что в регионе уже зарегистрировано 28 обращений по поводу укусов клещей, из них 14 — дети. Первый случай в этом году был зафиксирован еще в январе. Случаи присасывания отмечены в 14 муниципалитетах, а в Нижнем Новгороде — в Автозаводском, Приокском и Советском районах. В прошлом году, по ее словам, было зарегистрировано восемь случаев клещевого энцефалита, четыре из них — завозные.

