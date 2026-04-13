Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Последние новости рубрики Общество
13 апреля 2026 16:21
Пять "дачных" автобусов запустят в Нижегородской области в апреле
13 апреля 2026 16:05
Желающих капитально отремонтировать школу №93 Нижнего Новгорода снова не нашлось
13 апреля 2026 15:47
Эксклюзив
Нижегородцам рассказали, как правильно обработать участки от клещей
13 апреля 2026 15:30
Министр Пучков прокомментировал драку учителя и ученика в дзержинской школе  
13 апреля 2026 15:12
211 нижегородских школьников не сдали устный экзамен по русскому языку
13 апреля 2026 14:49
Библиотеку в Доме Бугрова планируют отремонтировать за 4,45 млн рублей
13 апреля 2026 14:30
Собаку и кота спасли в минувшие выходные в Нижнем Новгороде
13 апреля 2026 14:13
Исторический центр Ветлуги планируют благоустроить за 131 млн рублей
13 апреля 2026 13:54
Эксклюзив
Заболевших норовирусом жителей Уреня готовят к выписке
13 апреля 2026 13:20
Нижегородский минздрав закупит тысячу доз вакцины от вируса папилломы
Общество

Нижегородцам рассказали, как правильно обработать участки от клещей

13 апреля 2026 15:47 Общество
Нижегородцам рассказали, как правильно обработать участки от клещей

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Нижегородцам рассказали, как правильно обработать участки от клещей. Рекомендации на пресс-конференции в НОИЦ дала замначальника управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

По ее словам, важно соблюдать правильную последовательность обработки территории от клещей. Начинать следует с уборки прошлогодней листвы и мусора, поскольку именно в них могут сохраняться клещи и их личинки.

После расчистки участка следует провести обработку от грызунов — они являются переносчиками клещей и способствуют их распространению. И только затем необходимо проводить акарицидную обработку. Это позволит уничтожить как активных особей, так и тех клещей, которые еще находятся в состоянии покоя, а также предотвратить создание условий для их дальнейшего размножения.

Если участок граничит с лесом, специалисты советуют обработать и прилегающую территорию, создав защитный барьер.

По мере роста травы необходимо регулярно косить ее и поддерживать участок в благоустроенном состоянии. Даже если часть клещей сохранилась, отсутствие высокой травы и захламленных зон лишает их возможности активно перемещаться на большие расстояния, снижает риск размножения и нападения на людей.  

Во время отдыха на природе жителям рекомендуют выбирать светлую однотонную одежду, заправлять брюки в обувь, носить головной убор и регулярно проводить само- и взаимоосмотры. Если клещ не присосался, его можно снять и уничтожить. В случае присасывания насекомое необходимо аккуратно выкрутить с помощью нити, пинцета или специального приспособления, не дергая и не обрабатывая химическими средствами, затем поместить в плотно закрывающуюся емкость и доставить в лабораторию.

Наталья Садыкова напомнила, что в регионе уже зарегистрировано 28 обращений по поводу укусов клещей, из них 14 — дети. Первый случай в этом году был зафиксирован еще в январе. Случаи присасывания отмечены в 14 муниципалитетах, а в Нижнем Новгороде — в Автозаводском, Приокском и Советском районах. В прошлом году, по ее словам, было зарегистрировано восемь случаев клещевого энцефалита, четыре из них — завозные.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, куда нести клеща на исследование. 

Новости по теме
09 апреля 2026 12:36
Эксклюзив
Нижегородские парки обработают от клещей позже обычного
27 марта 2026 12:32
Не только через укус: инфекционист раскрыл, как передается клещевой энцефалит
05 марта 2026 17:17
Сезон клещей стартует: инфекционист объяснила, что делать при укусе
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
Архив
