Электронная коллекция книг о Нижегородской ярмарке будет создана областной библиотекой имени В. И. Ленина Бизнес

Электронная коллекция книг о Нижегородской ярмарке будет создана областной библиотекой имени В. И. Ленина, сообщает пресс-служба правительства региона.

Электронная полнотекстовая коллекция будет создана к 200-летию Нижегородской ярмарки, которое отмечается в этом году. Коллекция уже размещена на историко-краеведческом портале "Нижегородская область: страницы истории" и доступна для чтения. Там собраны более 150 экземпляров цифровых копий изданий о Нижегородской ярмарке, в которых можно узнать о достопримечательностях, корпусах, списках торговцев, правилах торговли устройстве телефонной сети, канализации и противопожарных мерах и проч.

Как отметила главный хранитель фондов НГОУНБ Галина Тарасова, работа по оцифровке продолжается, помимо сведений о Ярмарке в каталог вошла также и информация о

святынях Нижегородской ярмарки: Крестовоздвиженской и Макарьевской часовнях, Нижегородском ярмарочном Александро-Невском соборе, Печерской часовне и др.