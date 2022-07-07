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Бизнес

Банк "Открытие" запустил новый сервис оплаты для предпринимателей "Эквайринг в смартфоне"

13 июля 2022 13:38  [75] Бизнес

Банк "Открытие" запустил новый сервис оплаты для предпринимателей с помощью смартфона. Мобильное приложение Open-POS превращает смартфон в POS-терминал и позволяет принимать оплату банковскими картами, а также через систему быстрых платежей (СБП). Сервис разработан совместно с ООО "Центр корпоративных технологий", сообщили в пресс-службе банка.

Приложение Open-POS реализовано на основе технологии SoftPOS, которая позволяет использовать смартфон на базе Android 8.1 и выше с поддержкой NFC в качестве POS-терминала для приема платежей. Теперь одним касанием к смартфону торгового предприятия можно провести оплату банковскими картами или с помощью QR-кода через СБП. Также покупатели смогут расплатиться своими смартфонами и умными устройствами через Mir Pay и другие приложения, поддерживающие функцию бесконтактной оплаты.

"Open-POS является выгодной альтернативой торговому эквайрингу. Предприниматели экономят на оборудовании и торговой уступке, так как клиентам с Open-POS предоставляется существенный дисконт, — отметил Виталий Брикунов, врио директора департамента эквайринга банка "Открытие". — Комиссия при приеме платежей через СБП составит всего 0,4% или 0,7% в зависимости от сферы деятельности предприятия".

Подключение к Open-POS бесплатное. Чтобы воспользоваться услугой нужно скачать приложение в магазине RuStore и обратиться в ближайший офис банка "Открытие" для заключения договора эквайринга. Авторизация в приложении простая: необходимо ввести лишь номер телефона и sms-код. После этого сразу можно приступать к работе.

"Совместно с банком "Открытие" мы создали совершенно новый сервис на базе инновационной технологии M4Bank.SoftPOS, благодаря которой предприниматели смогут максимально быстро, просто и доступно получить услуги эквайринга. Вместе с банком продолжаем дальнейшее развитие приложения, на очереди доработки, которые улучшат клиентские практики в платежах. Уверен, что технология SoftPOS будет востребована торгово-сервисными предприятиями любого формата", - прокомментировал Александр Соколов, директор по развитию ООО "Центр корпоративных технологий".

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Теги:
Банки Открытие Предприниматели
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