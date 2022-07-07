"Поезда здоровья" посетили уже 37 районов Нижегородской области Общество

"Поезда здоровья" с апреля текущего года посетили уже 37 районов Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Отметим, что мобильно-диагностические комплексы "Поезда здоровья" побывали уже в 217 населенных пунктах региона. В "поликлиниках на колесах" медики осмотрели 14 949 человек и провели почти 30 тысяч консультаций. По результатам приема 9 581 пациент направлен на дообследование, 748 – на госпитализацию.

"Поезда здоровья" в первых числах июля работали вСергачском, Шатковском, Ардатовском, Володарском районах и Тоншаевском муниципальном округе.

Напомним, что работа "Поездов здоровья" была возобновлена в регионе по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Поезда здоровья" формируются на базе областной клинической больницы им. Н.А. Семашко, в их работе принимают участие высококвалифицированные врачи: кардиологи, неврологи, эндокринологи, офтальмологи, онкологи, хирурги, урологи, гинекологи, врачи УЗИ-диагностики, терапевты.

Мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году. В рамках нацпроекта в такие поликлиники на колесах были закуплены передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней.