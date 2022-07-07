Мероприятия для детей в дни летних каникул
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Продлена работа Нижегородского кремля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 13 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
13 июля 2022 16:08  [25] Нижегородская область вошла в состав рабочей группы по созданию маркетинговой концепции трассы М-12
13 июля 2022 15:53  [78] Союз многодетных семей "Мы вместе" открылся в Верхних Печерах Нижнего Новгорода
13 июля 2022 15:02  [110] "Поезда здоровья" посетили уже 37 районов Нижегородской области
13 июля 2022 14:56  [151] Нижегородцы вечером 13 июля смогут наблюдать суперлуние
13 июля 2022 14:44  [130] Гранитный переулок в Нижнем Новгороде перекроют для движения транспорта до 17 августа
13 июля 2022 14:21  [123] Перевозский музейно-выставочный центр капитально отремонтируют в 2022 году
13 июля 2022 13:57  [136] Проект инженерной школы начали реализовывать в ННГУ
13 июля 2022 13:50  [108] Горячая линия по вопросам работы нижегородского Навигатора допобразования пройдёт 14 июля
13 июля 2022 13:42  [117] Порядка 20 млн рублей выделено на подготовку школ и детсадов Сормова к новому учебному году
13 июля 2022 13:07  [167] Семь школ и десять детских садов Нижегородского района отремонтируют к новому учебному году
Общество

"Поезда здоровья" посетили уже 37 районов Нижегородской области

13 июля 2022 15:02  [110] Общество

"Поезда здоровья" с апреля текущего года посетили уже 37 районов Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Отметим, что мобильно-диагностические комплексы "Поезда здоровья" побывали уже в 217 населенных пунктах региона. В "поликлиниках на колесах" медики осмотрели 14 949 человек и провели почти 30 тысяч консультаций. По результатам приема 9 581 пациент направлен на дообследование, 748 – на госпитализацию.

"Поезда здоровья" в первых числах июля работали вСергачском, Шатковском, Ардатовском, Володарском районах и Тоншаевском муниципальном округе.

Напомним, что работа "Поездов здоровья" была возобновлена в регионе по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Поезда здоровья" формируются на базе областной клинической больницы им. Н.А. Семашко, в их работе принимают участие высококвалифицированные врачи: кардиологи, неврологи, эндокринологи, офтальмологи, онкологи, хирурги, урологи, гинекологи, врачи УЗИ-диагностики, терапевты.

Мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году. В рамках нацпроекта в такие поликлиники на колесах были закуплены передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода Мир в кадре
07 июля 2022 16:47Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода "Мир в кадре"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph