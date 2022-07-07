Двустороннее движение вводится на улице Костина Нижнего Новгорода из-за ремонта на инженерных сетях, сообщает пресс-служба мэрии
В дептрансе администрации Нижнего Новгорода пояснили, что с 14 июля по 12 августа напротив дома №20 на Костина будут проходить ремонтные работы, в связи с чем дорога будет на данном участке перекрыта, а объезд организуют по прилегающим улицам.
Пока же идут ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях на улице введено двустороннее движение транспорта. Объезд будет организован по прилегающим улицам.
Кроме того, на время проведения ремонтных работ на улице Костина вводится
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