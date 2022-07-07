Сборная Нижегородской области заняла первое место на Летней Спартакиаде учащихся России по водному поло Спорт

Фото: Министерство спорта Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сборная Нижегородской области заняла первое место на Летней Спартакиаде учащихся России по водному поло. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

Согласно информации, соревнования проходили с 4 по 13 июля в городе Раменском Московской области. В одиннадцатой Летней Спартакиаде приняли участие команды из 8 регионов России.

Команда из Нижегородской области состояла из 15 спортсменок, из которых 8 - воспитанницы НОСШОР "Дельфин»", а 7 - НОУОР им. Тишина

Возглавили сборную тренеры Маргарита Скалина и Ольга Федорова, под руководством которых нижегородские спортсменки завоевали золото.

Лучшим вратарем Спартакиады признана Анна Белова и НОУОР им. Тишина, а лучшим бомбардиром стала Анастасия Адикова из НОСШОР "Дельфин".

Ранее сообщалось, что нижегородцы завоевали семь медалей на кубке России по лёгкой атлетике.