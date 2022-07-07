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Вадим Булавинов: Жилищные вопросы решать не всегда просто, но всегда нужно-

14 июля 2022 15:24  [101] Общество

Депутат Государственной Думы от Нижегородской области Вадим Булавинов провел прием граждан в общественной приемной "Единой России" Балахнинского муниципального округа. На прием к депутату пришли 13 человек, сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

Ирина Ечина обратилась с просьбой разобраться в законности проведения работ по перепланировке нежилого помещения на первом этаже МКД, в результате которого в её квартире на стенах появились трещины. Вадим Булавинов принял решение направить в ГЖИ и АТИ запросы с просьбой провести выездную проверку, и, в случае выявления нарушений, привлечь собственника к ответственности.

"Когда ко мне обращаются люди, проблемы касаются совершенно разных сфер жизни. И никогда не отказываю в помощи, если есть такая возможность. Найти выход можно из многих, даже самых сложных ситуаций. Просто иногда на это уходит больше времени и сил. Но чаще всего проблемы касаются сферы ЖКХ. И жилищные вопросы решать не всегда просто, но всегда нужно", - заявил парламентарий.

Жители улицы Осипенко обратились с целым рядом проблем. Это и дороги и спил аварийных деревьев и строительство дренажной системы на улице. Каждый из вопросов требует своего подхода. Вадим Булавинов взял все вопросы в работу.

Также отдельно по вопросу спила деревьев возле жилых домов в частном секторе депутат запланировал обсуждение проблемы на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ с целью упрощения процедуры согласования процедуры.

"Речь идет про физических лиц. Действительно, проблема спила деревьев в частном секторе - это важный вопрос, он требует обсуждения. Уверен, коллеги услышат мои доводы, и пример Балахнинского района станет поводом для разговора о том, что процедуру нужно упрощать", - подчеркнул депутат.

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Теги:
Вадим Булавинов Депутаты Единая Россия
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