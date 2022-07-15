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Общество

Порядок въезда в Россию граждан ЛНР и ДНР разъяснили в погранслужбе

15 июля 2022 11:47  [89] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина, архив

Специалисты пограничного управления ФСБ России рассказали о порядке въезда в РФ граждан Луганской и Донецкой народных республик и Украины.  

Согласно информации, жители ЛНР и ДНР, а также Украины могут въезжать в Российскую Федерацию из любой страны через любые пункты пропуска государственной границы. При этом для въезда, выезда, пребывания и передвижения по территории России необходимы документы, предусмотренные приложением №2 к соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан РФ и Украины от 16 января 1997 года. 

Граждане Луганской и Донецкой народных республик могут следовать через государственную границу Российской Федерации по паспорту гражданина ЛНР или ДНР, свидетельству о рождении для детей в возрасте до 16 лет, временному удостоверению личности гражданина ЛНР или ДНР (только для возвращения в ЛНР или ДНР). 

По информации правительства Нижегородской области, пропуск вышеуказанных граждан осуществляется по действительным документам на право пересечения государственной границы РФ. С учетом гуманитарного характера передвижения таких граждан каких-либо дополнительных решений Правительства РФ не требуется. 

Ранее нижегородцам предложили предоставить квартиры в аренду для жителей Донбасса.

СПРАВКА:  

В соответствии с подпунктом 42 пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р граждане Луганской и Донецкой народных республик и Украины могут въезжать в Российскую Федерацию через любые пункты пропуска через государственную границу из любой страны. 

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Теги:
ДНР Донбасс
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