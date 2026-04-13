Библиотеку в Доме Бугрова планируют отремонтировать за 4,45 млн рублей Общество

В Нижнем Новгороде выделили 4,45 млн рублей на ремонт внутренних помещений библиотеки, расположенной на первом этаже ОКН "Дом Н.А. Бугрова". Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Закупку объявило МБУ ДО "ДХШ №1". Начальная цена контракта составляет 4,4 млн рублей Заявки принимаются до 20 апреля, итоги подведут 22 апреля. Выполнить ремонт подрядчик должен будет с 25 мая по 15 июля 2026 года.

Здание, построенное в 1888-1889 годах, находится на Нижневолжской набережной. Согласно документации, в помещениях выявлены многочисленные дефекты. В их числе — неравномерность и отслоение отделочных слоев внутренних стен, трещины и сколы.

Также зафиксированы повреждения деревянных элементов: деформации, утраты и растрескивание обшивки, износ лакового покрытия, сколы и кривизна балясин ограждения антресоли. Отмечены трещины и разноразмерность столбов, отклонение их от вертикали, повреждения перил и ступеней лестницы, а также деформации основания ограждения и плинтусов.

Перед началом работ подрядчик обязан получить письменное разрешение в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

