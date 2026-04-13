План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту

Нижегородский аэропорт имени Чкалова вновь начал принимать и отправлять рейсы после отмены ранее введённых ограничений. Меры действовали с 6:19 до 11:29 13 апреля.
В настоящее время все службы воздушной гавани функционируют в штатном режиме.
Напомним, из-за ограничений было задержано семь рейсов.
"Находясь в терминале, следите, пожалуйста, за объявлениями по громкой связи о начале регистрации и посадки на борт воздушного судна, а также за информацией на онлайн-табло", - отметили в пресс-службе аэропорта.
Ранее сообщалось, что в летнем расписании аэропорта для жителей Нижнего Новгорода доступны девять международных направлений.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+