План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту

Нижегородский аэропорт имени Чкалова вновь начал принимать и отправлять рейсы после отмены ранее введённых ограничений. Меры действовали с 6:19 до 11:29 13 апреля.

В настоящее время все службы воздушной гавани функционируют в штатном режиме.

Напомним, из-за ограничений было задержано семь рейсов.



"Находясь в терминале, следите, пожалуйста, за объявлениями по громкой связи о начале регистрации и посадки на борт воздушного судна, а также за информацией на онлайн-табло", - отметили в пресс-службе аэропорта.

Ранее сообщалось, что в летнем расписании аэропорта для жителей Нижнего Новгорода доступны девять международных направлений.