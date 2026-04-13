Нижегородский минздрав закупит тысячу доз вакцины от вируса папилломы Общество

Министерство здравоохранения Нижегородской области объявило закупку вакцины против вируса папилломы человека (типов 6, 11, 16, 18). Об этом сообщается на портале госзакупок.

Планируется приобрести 1 000 доз. Начальная цена контракта составляет 8,7 млн рублей.

Заявки принимаются до 16 апреля, итоги подведут 20 апреля.

Ранее сообщалось, что до 90% жителей Нижнего Новгорода в течение жизни сталкиваются с вирусом папилломы человека. При этом в большинстве случаев организм самостоятельно справляется с инфекцией. Однако ВПЧ может вызывать не только доброкачественные новообразования, но и онкологические заболевания. Высокоонкогенные типы вируса, прежде всего 16 и 18, являются причиной почти всех случаев рака шейки матки.

Также стало известно, что в 2027 году вакцину против ВПЧ планируется включить в национальный календарь профилактических прививок России.