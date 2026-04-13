Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Исторический центр Ветлуги планируют благоустроить за 131 млн рублей

13 апреля 2026 14:13 Общество
Фото: администрация Ветлужского округа

В Ветлуге объявлен конкурс на благоустройство исторического центра города. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Проект "Город – Ветлуга – Река" направлен на комплексное благоустройство исторического центра в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Заказчиком выступает МБУ "Наш город". Начальная стоимость контракта составляет 131,3 млн рублей.

Благоустройство охватит территорию площадью 2,89 га в границах улиц Ленина, Алешкова и Бахирева, а также площадь 1 Мая с прилегающими общественными пространствами.

Проект предусматривает обновление центральной части площади, создание зоны отдыха для молодёжи, модернизацию детской площадки и устройство спортивной зоны. Также планируется обустройство тротуаров, проездов и парковок, установка малых архитектурных форм и общественного туалета.

Общая площадь новых покрытий составит около 9,5 тысячи кв. метров. Запланировано озеленение территории — высадка деревьев и более тысячи кустарников, устройство газонов и цветников.

Подрядчика определят в конце апреля. Завершить работы планируется до 16 ноября 2026 года.

Ранее сообщалось, что в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в Нижнем Новгороде благоустройство затронет семь общественных пространств. 

