Число заболевших норовирусом в Уренском округе достигло 70 человек

Число заболевших норовирусной инфекцией в Уренском округе достигло 70 человек. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ рассказала замначальника управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
По ее словам, в течение последних двух дней новые случаи обращений в районе не регистрировались.
Напомним, жители начали обращаться с симптомами кишечной инфекции в Уренскую ЦРБ вечером 5 апреля. В первые дни за медицинской помощью обратились 54 человека, шестеро были госпитализированы. Роспотребнадзор установил, что у заболевших выявлен норовирус.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Доклад о ходе расследования запросил глава СК Александр Бастрыкин.
