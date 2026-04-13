Последние новости рубрики Общество
13 апреля 2026 14:49
Библиотеку в Доме Бугрова планируют отремонтировать за 4,45 млн рублей
13 апреля 2026 14:30
Собаку и кота спасли в минувшие выходные в Нижнем Новгороде
13 апреля 2026 14:13
Исторический центр Ветлуги планируют благоустроить за 131 млн рублей
13 апреля 2026 13:54
Эксклюзив
Заболевших норовирусом жителей Уреня готовят к выписке
13 апреля 2026 13:20
Нижегородский минздрав закупит тысячу доз вакцины от вируса папилломы
13 апреля 2026 12:50
Эксклюзив
26 нижегородцев заболели мышиной лихорадкой в 2026 году
13 апреля 2026 12:47
ВТБ расширяет грантовую программу поддержки краеведческих музеев России
13 апреля 2026 12:09
Эксклюзив
Число заболевших норовирусом в Уренском округе достигло 70 человек
13 апреля 2026 11:33
План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту
13 апреля 2026 11:10
Семеновский "Горводоканал" оштрафовали за неустранение экологических нарушений
13 апреля 2026 13:54 Общество
Фото: Анастасия Назарова

Жители Уренского округа, которые ранее были госпитализированы с норовирусной инфекцией, готовятся к выписке.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном министерстве здравоохранения, на 13 апреля все пациенты инфекционного отделения Уренской ЦРБ готовятся перейти на амбулаторное долечивание.

В округе параллельно проводят профилактическую вакцинацию против гепатита А.

Напомним, первые случаи кишечной инфекции зафиксировали вечером 5 апреля — тогда жители начали обращаться в больницу с симптомами отравления. В первые дни к медикам обратились 54 человека, шестерых пришлось госпитализировать. Причиной заболевания стал норовирус. Выяснилось, что все заболевшие употребляли воду из-под крана.

По данным регионального Роспотребнадзора, всего в Уренском округе зарегистрировано 70 случаев инфекции. При этом в последние два дня новых обращений не было.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Доклад затребовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Новости по теме
13 апреля 2026 12:50
Эксклюзив
26 нижегородцев заболели мышиной лихорадкой в 2026 году
09 апреля 2026 13:37
Клещи покусали 28 человек в Нижегородской области с начала сезона
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
