Заболевших норовирусом жителей Уреня готовят к выписке

Жители Уренского округа, которые ранее были госпитализированы с норовирусной инфекцией, готовятся к выписке.
Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном министерстве здравоохранения, на 13 апреля все пациенты инфекционного отделения Уренской ЦРБ готовятся перейти на амбулаторное долечивание.
В округе параллельно проводят профилактическую вакцинацию против гепатита А.
Напомним, первые случаи кишечной инфекции зафиксировали вечером 5 апреля — тогда жители начали обращаться в больницу с симптомами отравления. В первые дни к медикам обратились 54 человека, шестерых пришлось госпитализировать. Причиной заболевания стал норовирус. Выяснилось, что все заболевшие употребляли воду из-под крана.
По данным регионального Роспотребнадзора, всего в Уренском округе зарегистрировано 70 случаев инфекции. При этом в последние два дня новых обращений не было.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Доклад затребовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
