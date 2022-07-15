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Бизнес

ВТБ снизил ставки по залоговым автокредитам

15 июля 2022 11:42  [87] Бизнес

ВТБ улучшил условия залогового автокредитования. Базовые процентные ставки на приобретение машин с пробегом снизились на 0,8 пп, новых - на 0,3 пп. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Теперь минимальная ставка по кредитам на новые автомобили в ВТБ составляет 2,7% годовых. Финансирование при сделке с такими машинами доступно в размере до 7 млн рублей сроком до семи лет. Кредит на транспортные средства с пробегом возможно оформить от 3% годовых. Средства предоставляются в размере до 5 млн рублей на срок до пяти лет.

Минимальные ставки по залоговым автокредитам в ВТБ доступны при условии получения зарплаты на карту банка и оформлении страхования транспортного средства на весь срок кредита. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости транспортного средства.

"Вслед за снижением Банком России ключевой ставки ВТБ уже несколько раз корректировал параметры автокредитов, и сейчас они приблизились к уровню начала года. На фоне существенного улучшения условий спрос на кредитные средства со стороны автолюбителей постепенно восстанавливается. В июне наши продажи превысили 6,2 млрд рублей, что примерно сопоставимо с результатом за аналогичный период прошлого года. Очередная корректировка ставок позволит части наших клиентов приобрести первую машину с еще бОльшей выгодой, другим - реализовать отложенные во время действия экстремально высоких тарифов планы по смене автомобиля. Рассчитываем, что в третьем квартале спрос в сегменте автокредитования продолжит расти, и одним из факторов станет запуск госпрограммы", - прокомментировал и. о. начальника управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников.

Клиенты ВТБ также могут воспользоваться беззалоговой программой автокредитования. В рамках нее средства доступны от 7,9% годовых. Минимальная ставка предлагается при подаче онлайн-заявки, личном страховании и страховании машины на весь срок кредита, оформлении карты "Автолюбитель". Ценовые параметры действуют при покупке как новых, так и машин с пробегом, в том числе у физического лица. Средства возможно получить в размере до 4 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос по программе отсутствует.

ВТБ - один из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам первого полугодия 2022 года более 20 тысяч заемщиков оформили в банке кредиты. Объем сделок вплотную приблизился к 27 млрд рублей.

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Теги:
Автомобили ВТБ Кредит
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