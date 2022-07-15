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Бизнес

Банк "Открытие" улучшил условия "Ипотеки по двум документам"

15 июля 2022 15:05  [69] Бизнес

Банк "Открытие" отменил надбавку за опцию "Ипотека по двум документам" и снизил размер первоначального взноса в зависимости от программы.

Надбавка за оформление "Ипотека по двум документам" составляла 0,5-2 процентных пункта в зависимости от программы. Теперь минимальная ставка при покупке квартиры на первичном и вторичном рынке, а также при рефинансировании ранее взятой ипотеки — 10,69% годовых. Получить ипотеку на капитальный ремонт и другие цели под залог имеющейся в собственности квартиры можно по ставке от 12,49%.

При использовании опции также уменьшен первоначальный взнос с 30% до 15% в случае оформления ипотеки по льготным программам, и до 20% — при кредитовании в рамках классических программ.

Опция "Ипотека по двум документам" позволяет оформить заявку на ипотечный кредит по паспорту и второму документу на выбор клиента: СНИЛС, водительскому удостоверению, загранпаспорту или удостоверению личности сотрудника федеральных органов власти.

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка "Открытие", так и онлайн, с возможностью получения оперативного предварительного решения.

С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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