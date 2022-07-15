Более 600 млн рулей задолжали нижегородские предприятия за холодное водоснабжение и водоотведение Экономика

НИА "Нижний Новгород"

Более 3 тысяч компаний Нижнего Новгорода и Кстовского района имеют задолженности за услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в АО "Нижегородский водоканал".

По состоянию на конец второго квартала 2022 года просроченная задолженность управляющих компаний, ТСЖ, предприятий и организаций составляет более 600 млн руб.

"В список злостных должников юридические лица попадают после того, как накапливают просроченную задолженность свыше 100 тыс. рублей. После профилактической работы к таким абонентам применяются все меры, предусмотренные законодательством, в том числе ограничение услуг холодного водоснабжения и водоотведения. Также должникам грозят арест денежных средств и имущества", - рассказал директор Центра по работе с абонентами АО "Нижегородский водоканал" Александр Гаврилов

Значительная часть общей задолженности – около 200 млн рублей - приходится на исполнителей коммунальных услуг, в которые входят управляющие компании и ТСЖ. Несмотря на то, что жители своевременно оплачивают счета за ЖКУ, 280 компаний не перечисляют полученные деньги ресурсоснабжающим организациям в установленные сроки.

Среди таких неплательщиков наиболее крупные домоуправляющие компании Нижнего Новгорода, а также ООО "Коммунальщик-НН", ООО "Экотеплосервис-Кстово", ЗАО "Жилищная управляющая компания", ООО "ДК "Заречье", ООО УК "Времена год", ТСЖ "Березовская, 106,108", ООО "Строймастер", ООО "Стройкомплектсоюз Плюс", ООО "ОНИС", ООО "УК “Град", ООО УК "Сортировка", ООО "УК "Ревелена", ООО "Имидж управление", ООО "Анкудиновский парк", ТСН "Карьерная,1а".

В антирейтинге предприятий к наиболее крупным должникам относятся ОАО "РУМО", ООО "ДОМ отдыха "Кудьма", АО "Колос-3", ООО "Фирма "Нижегородстрой", ООО "Энерджипром-НН", ООО "Топливно-энергетическая компания", АО "Электромаш", ООО "Автоэкипаж".

Юридическим лицам необходимо полностью оплатить накопленную задолженность и текущее потребление. Информация о должниках ежемесячно обновляется на сайте АО "Нижегородский водоканал" https://www.vodokanal-nn.ru/.