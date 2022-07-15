Нижегородец приговорен к 11 годам колонии за убийство сожительницы и покушение на арендодателя Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородец приговорен к 11 годам колонии за убийство сожительницы и покушение на арендодателя. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, подсудимый со своей сожительницей на протяжении 6 лет арендовали квартиру на улице Родионова. В январе 2022 года собственница жилья решила ее продать, о чем и сообщила квартирантам. Но в начале февраля они не покинули квартиру, рассказав, что не смогли подобрать другое жилье.

4 февраля 61-летний мужчина в ходе ссоры с 71-летней хозяйкой квартиры дважды ударил ее ножом, но потерпевшей удалось выбежать из квартиры, и она осталась жива.

Затем подсудимый нанес множественные ножевые ранение своей 42-летней сожительнице и попытался свести счеты с жизнью. Женщина скончалась в больнице, а жизнь мужчины удалось спасти медикам.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям 30 ч.3 п. "а", 105 ч.2 (покушение на убийство двух и более лиц) и 105 ч.1 УК РФ (убийство).

Суд приговорил нижегородца к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Ранее сообщалось, что нижегородский пенсионер приговорен к 6 годам колонии за убийство сына.