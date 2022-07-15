Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Мероприятия для детей в дни летних каникул
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 15 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Происшествия
15 июля 2022 15:23  [58] Нижегородец приговорен к 11 годам колонии за убийство сожительницы и покушение на арендодателя
15 июля 2022 10:26  [128] Два ребёнка попали под колёса автомобилей в Нижегородской области 14 июля
15 июля 2022 10:05  [139] Жительница Городца чуть не лишилась более 700 тысяч рублей после звонка лжесотрудников банка
14 июля 2022 11:41  [383] Суд приговорил женщину, сбившею пенсионерку в Балахне, к полутора годам ограничения свободы
14 июля 2022 09:45  [396] Подросток утонул в озере на улице Пермякова в Нижнем Новгороде
13 июля 2022 17:20  [365] Более 30 ДТП с самокатами произошло в Нижегородской области с начала года
13 июля 2022 15:14  [293] Фельдшер пострадал в ДТП со скорой помощью на Бору
13 июля 2022 09:48  [383] Один человек погиб и пять пострадали в результате ДТП на дорогах Нижегородской области 12 июля
12 июля 2022 10:48  [278] Ещё около 1,7 млн рублей похитили "банковские" мошенники у троих нижегородцев
11 июля 2022 18:23  [1447] Грозы и ливни прогнозируются в Нижегородской области в ближайшие 1-3 часа
Происшествия

Нижегородец приговорен к 11 годам колонии за убийство сожительницы и покушение на арендодателя

15 июля 2022 15:23  [58] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородец приговорен к 11 годам колонии за убийство сожительницы и покушение на арендодателя. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, подсудимый со своей сожительницей на протяжении 6 лет арендовали квартиру на улице Родионова. В январе 2022 года собственница жилья решила ее продать, о чем и сообщила квартирантам. Но в начале февраля они не покинули квартиру, рассказав, что не смогли подобрать другое жилье.

4 февраля 61-летний мужчина в ходе ссоры с 71-летней хозяйкой квартиры дважды ударил ее ножом, но потерпевшей удалось выбежать из квартиры, и она осталась жива.

Затем подсудимый нанес множественные ножевые ранение своей 42-летней сожительнице и попытался свести счеты с жизнью. Женщина скончалась в больнице, а жизнь мужчины удалось спасти медикам.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям 30 ч.3 п. "а", 105 ч.2 (покушение на убийство двух и более лиц) и 105 ч.1 УК РФ (убийство).

Суд приговорил нижегородца к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Ранее сообщалось, что нижегородский пенсионер приговорен к 6 годам колонии за убийство сына.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Убийство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Презентация новой эмблемы ФК Пари НН
15 июля 2022 11:49Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph