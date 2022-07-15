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Экономика

Работы по строительству водопроводных сетей в Дзержинске идут с опережением графика

15 июля 2022 18:22  [70] Экономика
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" — Дмитрий Савин

Работы по строительству водопроводных и канализационных сетей в городском округе город Дзержинск выполнены почти на треть. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Глава Дзержинска Иван Носков и заместитель генерального директора Фонда инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга Александр Григоров проверили ход строительства на четырех объектах в районах Дзержинска и в поселке Пыра.

"Новые сети обеспечат бесперебойную поставку чистой воды нашим жителям. Строительство канализационных и водопроводных сетей идет с опережением графика. Важны не сроки, а качество работ. Контроль осуществляется в еженедельном режиме, с подрядчиками на связи. Частичное перекрытие дорог в городе будет происходить до конца года. Благодарю жителей за понимание. Бригады подрядных организаций переведены на круглосуточный режим работы. После завершения прокладки сетей благоустройство и дорожное покрытие будут восстановлены", - сказал глава Дзержинска.

"Наш фонд в этом году запустил шесть проектов по всей стране. В Дзержинске реализуются одни самых из важных социальных и экологических проектов. Новые сети улучшат качество жизни более 200 тысяч человек. Благодарен главе и администрации Дзержинска за поддержку и взаимодействие при реализации проекта. Подрядные организации работают в тесной связке с городскими властями, сроки контрактов соблюдены, используются самые современные материалы и комплектующие отечественных производителей. Со стороны фонда нареканий к проведению работ нет", - сказал Александр Григоров.

Напомним, что в реконструкцию системы водоснабжения Дзержинска – в строительство водовода в поселке Пыра, прокладку городского водопровода, городского канализационного коллектора и строительство второй линии Тепловского водозабора – будет вложено в общей сложности более 5,5 млрд рублей средств Нового банка развития БРИКС. В общей сложности это примерно 39 км трубопровода. Все объекты должны быть сданы до 2024 года.

Ранее сообщалось, что первые 5,5 км новых трубопроводов линий водоснабжения и канализации проложено в Дзержинске и возле поселка Пыра по программе "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в РФ" на средства банка БРИКС.

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Теги:
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