ФК "Пари НН" 17 июля сыграет в первом туре РПЛ с московским "Локомотивом"

НИА "Нижний Новгород"
Нижегородский футбольный клуб "Пари НН" 17 июля стартует в новом сезоне Российской премьер-лиги.
Подопечные главного тренера "горожан" Михаила Галактионова в матче 1-го тура сыграют на выезде с московским "Локомотивом". Игра начнется в 17.30.
Ранее сообщалось, что перед стартом нового сезона РПЛ руководство ФК "Пари НН" встретились с болельщиками в Нижнем Новгороде.
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