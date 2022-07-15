Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Мероприятия для детей в дни летних каникул
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 18 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Спорт
17 июля 2022 17:15  [87] ФК "Пари НН" 17 июля сыграет в первом туре РПЛ с московским "Локомотивом"
16 июля 2022 11:09  [361] Николай Ходов: "Лично мне FAN ID подарил необыкновенное ощущение свободы"
15 июля 2022 14:46  [277] Второй "Марафон 800" пройдет 21 августа в Нижнем Новгороде
15 июля 2022 11:49  [371] Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"
15 июля 2022 10:35  [282] Межнациональный турнир по мини-футболу пройдет 16 июля в Нижнем Новгороде
14 июля 2022 15:26  [678] Новый спорткомплекс "Торпедо" планируется построить на проспекте Гагарина
14 июля 2022 13:41  [354] Сборная Нижегородской области заняла первое место на Летней Спартакиаде учащихся России по водному поло
13 июля 2022 10:07  [384] Нижегородский ХК "Торпедо" представил обновленный логотип
11 июля 2022 17:29  [413] Карту болельщика в Нижегородской области оформили уже 912 человек
08 июля 2022 09:48  [440] Новую скейт-площадку установят в микрорайоне Щербинки-1
Спорт

ФК "Пари НН" 17 июля сыграет в первом туре РПЛ с московским "Локомотивом"

17 июля 2022 17:15  [87] Спорт

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский футбольный клуб "Пари НН" 17 июля стартует в новом сезоне Российской премьер-лиги.

Подопечные главного тренера "горожан" Михаила Галактионова в матче 1-го тура сыграют на выезде с московским "Локомотивом". Игра начнется в 17.30.

Ранее сообщалось, что перед стартом нового сезона РПЛ руководство ФК "Пари НН" встретились с болельщиками в Нижнем Новгороде.

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт Футбол
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Презентация новой эмблемы ФК Пари НН
15 июля 2022 11:49Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph