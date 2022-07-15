ФК "Пари НН" 17 июля сыграет в первом туре РПЛ с московским "Локомотивом" Спорт

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский футбольный клуб "Пари НН" 17 июля стартует в новом сезоне Российской премьер-лиги.

Подопечные главного тренера "горожан" Михаила Галактионова в матче 1-го тура сыграют на выезде с московским "Локомотивом". Игра начнется в 17.30.

Ранее сообщалось, что перед стартом нового сезона РПЛ руководство ФК "Пари НН" встретились с болельщиками в Нижнем Новгороде.